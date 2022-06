Le tisane, se inserite in una dieta strutturata, possono essere ottime alleate per dimagrire. Ovvio non si possono pretendere effetti miracolosi se al consumo di infusi non si abbina un regime alimentare sano e una regolare attività fisica.

Alcune tisane hanno degli effetti particolarmente benefici sul nostro organismo.



Tisana alla betulla

Il consumo quotidiano di questo infuso migliora i disturbi della ritenzione idrica, la cellulite e il gonfiore. La betulla incide sulla circolazione linfatica e facilita il processo di eliminazione dei liquidi e, dunque, delle tossine.



Tisana allo zenzero

Lo zenzero è una spezia che ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ha un potente effetto digestivo, combatte la nausea e aiuta a bruciare rapidamente i grassi. Ha una funzione termogenica, ovvero è in grado di produrre calore dall’interno del nostro organismo. Questo processo stimola il metabolismo. Una tisana allo zenzero è ottima per chi ha difficoltà digestive e per chi soffre di gonfiore di pancia.



Tè verde

Utilizzato sin dall’antichità, in Asia orientale, il tè verde è un antiossidante tra i più conosciuti e apprezzati. Bastano tre tazzine al giorno, da consumare dopo i pasti, per ottenere subito un effetto snellente. Ha sul nostro organismo un effetto mineralizzante e aiuta a bruciare i grassi.