Il OnePlus 10T sarà il flagship che da un po’ di tempo era mancato al produttore cinese. Secondo quanto riportato da una fonte locale, il telefono dovrebbe integrare uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, oltre che il nuovissimo processore Snapdragon Gen 1 Plus di Qualcomm (l’ultimo capostipite della gamma top, che pare promettere grandi cose, sia in termini di prestazioni che di efficienza), con 256GB di storage interno e fino a 12GB di RAM.

Come avrete capito, parliamo di un top di gamma destinato a lasciare il segno, sempre che venga così configurato. La fotocamera posteriore si dice conterà su un sensore principale da 50MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 16MP e da un sensore macro da 2MP. La selfie-cam disporrà di sensori da 16 o 32MP, mentre la batteria avrà quasi sicuramente una capacità da 4800mAh, con supporto alla ricarica rapida a 150W (questo significa che, in questa eventualità, una ricarica completa per questo dispositivo richiederebbe una trentina di minuti, o poco di più). Il OnePlus 10T sarà venduto nelle nuance cromatiche nera, bianca e verde, con prezzi compresi tra i 3000 ed i 4000 Yuan (tra 425 e 570 euro al cambio attuale).

Troppo forse per dire che il prodotto sarà il flaghship killer che tanti utenti stavano aspettando, anche se molto dipenderà dal prezzo che l’OEM cinese gli riserverà per il mercato italiano (dubitiamo si andrà oltre i 600, 700 euro, sempre che la politica del produttore cinese si attenga a quanto già visto in passato, senza brutte sorprese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

