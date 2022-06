Se state pensando di acquistare degli auricolari wireless di qualità e poter anche risparmiare un bel po’, risulta essere sempre appetibile, su Amazon, il prezzo degli AirPods Pro ricondizionati con custodia di ricarica MagSafe (2021). Accessori di ultima generazione e realizzati dall’azienda di Cupertino che continuano ad avere un costo interessante sul famoso sito di e-commerce, occasione da non lasciarsi scappare per poter finalmente averli tra le mani.

Più conveniente acquistare un AirPods Pro ricondizionato su Amazon questa mattina: la nuova offerta

Rispetto ad una settimana fa, dunque, oggi tocca concentrarsi su un prodotto ricondizionato. Trattandosi di prodotti Apple non hanno già di base un prezzo basso, ma senza dubbio con l’offerta di Amazon in molti potranno decidere di acquistarli. Questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) si ritrovano infatti al costo di 170 euro da ricondizionati ed è il risultato di uno sconto del 33% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di ben 279 euro per il prodotto nuovo, che sarebbe quello da listino. Da quando questi AirPods Pro sono arrivati sul mercato, si può ben notare come ora si possa risparmiare qualche euro in più acquistandoli.

Come sempre la disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e la spedizione è gratuita, nel giro di qualche giorno questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) arriveranno direttamente a casa vostra. Tra l’altro stiamo parlando anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia di acquistare tale prodotto di stampo Apple. C’è un ulteriore aspetto positivo nell’acquistare questi auricolari wireless della mela morsicata, ossia la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, quindi evitare di sborsare l’intera cifra in un’unica volta.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021), spazio alla cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumorsi esterni ed immergersi totalmente nell’ascolto. Si può però optare anche per la modalità trasparenza per sentire ciò che accade intorno. L’elemento di spicco di questi AirPods Pro è dato dalla presenza dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Infine si tratta di auricolari resistenti all’acqua ed al sudore.