Manca sempre meno al concerto dei Rolling Stones a San Siro ma fanno discutere le regole per l’accesso. Nello specifico, cosa portare e non portare nei concerti negli stadi non trova mai il favore dei fan, che vorrebbero avere con sé il deodorante, uno spray contro le zanzare (entrambi vietati) o semplicemente più acqua per evitare di doverne acquistare in qualità all’interno della location del concerto, a prezzi non di certo economici.

Le regole per il concerto dei Rolling Stones a San Siro fanno discutere ancora di più per quell’invito sulle borse che appare assurdo. L’invito degli organizzatori è quello a non portare borse all’interno dell’area del concerto. Se proprio necessario, è concessa una borsa per persona non superiore alle seguenti misure 30 cm x 15 cm x 30 cm.

Ma attenzione: se avete bisogno di borse particolari per motivi di salute, ovviamente queste potranno entrare con voi. Si legge infatti: Eccezioni potranno essere fatte esclusivamente per comprovati motivi di salute (previa esibizione di certificato medico) e saranno comunque soggette a controlli di sicurezza da parte del personale preposto.

Non sarà possibile dunque introdurre zaini e borse di grandi dimensioni e non sarà possibile superare i 30 cm per lato. Le borse più grandi dovranno rimanere fuori. Non sono consentite lattine e borracce, solo una bottiglietta d’acqua della capienza massima di 50 ml, una per persona, non di più, e rigorosamente senza tappo. Non sarà dunque possibile introdurre bottiglie da 1 litro, 1 litro e mezzo e 2 litri.

Per quanto riguarda il cibo, attenzione: non è possibile introdurre alcun prodotto alimentare. Niente lunghe catene su portafoglio e borse, niente accendini e niente ombrelli, neanche piccoli per ripararsi dal sole. Niente aste per i selfie e ovviamente sostanze illegali, droghe e alcol.

Immediata la polemica sui social. Al prezzo dei biglietto, non di certo economico, si aggiunge quello di almeno un paio di bottigliette d’acqua e almeno un panino una volta all’interno della location del concerto.