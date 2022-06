Ci sono dei problemi Instagram in questo lunedì 20 giugno. Per quanto il social network per immagini stia continuando a funzionare normalmente nelle sue principali funzioni, ci sono delle difficoltà da segnalare per quanto riguarda proprio l’opzione di ricerca e la visualizzazione di contenuti idonei rispetto a quanto desiderato.

Le testimonianze di persone con problemi Instagram con la ricerca non sono per nulla poche. Ad esempio, Downdetector (alle ore 17 odierne) segnala qualche centinaio di utenti colpiti dal disservizio di queste ore. Scendendo più nel dettaglio dell’anomalia, capita che il feed di ricerca del social appaia come una galleria fotografica, tra l’altro con contenuti di scarso valore e interesse per l’utente.

Quello enunciato oggi è solo l’ultimo dei problemi Instagram degli ultimi tempi. La settimana scorsa, ad esempio, ha tenuto piede un bug per il quale venivano visualizzate sempre le stesse storie, tra l’altro tra le meno recenti. La specifica anomalia è stata poi risolta con un aggiornamento sul Play Store e su App Store di Apple, ma a distanza di circa un paio di giorni. Il caso odierno che interessa la funzione ricerca, si spara, non segua la stessa sorte con un rimedio non proprio repentino.

Chi tra i nostri lettori ha la tipologia di problemi Instagram raccontata in questo approfondimento? Le difficoltà riguardano solo la ricerca o possiamo dire che gli errori sono molteplici e pure di varia natura?

Aggiornamento 18:00 – Le anomalie sono progressivamente rientrate per il social network. La funzione è tornata alla normalità e non mostra più gli errori già indicati. Per fortuna, a differenza che nel caso del bug delle storie, le difficoltà sono subito rientrate non lasciando strascichi. Nel frattempo non sono giunti riscontri da parte del team social che spieghino esattamente cosa sia successo alla feature.

