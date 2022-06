Ci sono svariate segnalazioni questa mattina, secondo cui sarebbero in corso pesanti problemi coi bonifici Intesa Sanpaolo. Un disservizio che, a conti fatti, sta creando non pochi disagi agli utenti, come si può facilmente immaginare. Dunque, una situazione che presenta differenze sostanziali rispetto a quanto raccolto nelle scorse settimane con altre anomalie della banca in questione, se consideriamo quanto vi abbiamo riportato sul nostro magazine. Proviamo ad inquadrare meglio il disservizio, sperando che la questione possa essere affrontata e gestita dai tecnici nel più breve tempo possibile.

Riscontri sui problemi coi bonifici Intesa Sanpaolo il 20 giugno: cosa non funziona nel dettaglio?

Secondo le prime informazioni raccolte questa mattina, i problemi coi bonifici Intesa Sanpaolo il 20 giugno si dovrebbero verificare soprattutto con app. Da verificare il corretto funzionamento dell’operazione tramite il sito, ma è chiaro che la questione debba essere affrontata dai tecnici nel più breve tempo possibile. Aggiornamenti in tempo reale, per quanto riguarda la questione delle segnalazioni, si possono ottenere su Down Detector, con una leggera impennata che è stata registrata qui in Italia attorno alle 10.

I numeri al momento sono tutto sommato limitati, motivo per il quale sono indotto a pensare che i problemi riguardanti i bonifici Intesa Sanpaolo siano riscontrati solo da parte dell’utenza. Resta da capire, eventualmente, per quale ragione alcuni stiano facendo i conti con un disservizio del genere, mentre altri non hanno notato problemi particolari con la banca in questione.

A voi come vanno le cose questo lunedì? Avete individuato anomalie coi bonifici Intesa Sanpaolo? Fateci sapere con un commento a fine articolo. In questo modo capiremo meglio se i disservizi si stiano manifestando anche in altri contesti di utilizzo, dopo le prime notizie riportate questa mattina in Italia.

