Siete in cerca di una smart-band senza spendere troppo, ma in grado di offrirvi interessanti funzionalità? Allora non fatevi scappare l’HONOR Band 6, in offerta su Amazon a soli 49,90 euro (invece di 79 euro di listino) con uno sconto pari al 37% e nelle colorazioni nero e rosa. Questo fantastico fitness-tracker, venduto da terzi e spedito dall’e-commerce stesso, potrete riceverlo a casa in uno solo giorno. Prima di procedere al suo acquisto andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico.

L’HONOR Band 6 è dotato di un display a colori AMOLED da 1,47 pollici ad elevata risoluzione e con il 148% in più di area di visualizzazione rispetto all’ultima generazione. Grazie al suo design elegante, la gestione del monitoraggio della salute, il monitoraggio della forma fisica e le funzioni smart-life, consente a studenti e professionisti di rimanere sani ed energici. Il braccialetto smart è dotato di una funzione di monitoraggio dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), della tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 4.0, che monitora accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale durante il giorno e avvisare se la la stessa risulta troppo alta o troppo bassa.

La smart-band rileva automaticamente il vostro stato di sonno compreso il tempo in cui vi addormentate, vi svegliate e le diverse fasi del sonno che attraversate tra cui sonno leggero, profondo e REM. Inoltre, analizza i livelli di stress e offre esercizi di respirazione facili da seguire, che vi guidano efficacemente ad alleviare lo stress e la tensione ovunque vi troviate. L’HONOR Band 6 integra una batteria da 180mAh, una connessione Bluetooth 5.0 ed una ricarica rapida magnetica. Il dispositivo è impermeabile fino a 5ATM ed è dotato di un pulsante touch a schermo intero più un pulsante laterale. Insomma, un perfetto orologio intelligente da non farsi scappare soprattutto al prezzo scontato di 49,90 euro.



