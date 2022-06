Cosa sta succedendo al social network di Mark Zuckerberg visto che non funziona il login Facebook oggi 20 giugno? Non si tratta di un vero e proprio down della piattaforma, semmai di difficoltà nate per alcune casistiche particolari di utenti, ma comunque abbastanza fastidiose. Per questo vanno dettagliate, anche per mettere in guardia le potenziali vittime degli errori ma anche per suggerire eventuali soluzioni..

A chi non funziona il login Facebook?

L’anomalia di oggi, per fortuna, è davvero di nicchia e riguarda una fetta abbastanza ristretta di utenti registrati al social. La prima cosa da dire è che i malfunzionamenti non riguardano per nulla chi si collega alla piattaforma da app Android come da quella iOS per iPhone. Piuttosto chi tenta di autenticarsi da browser, se collegato da un PC, non riesce a procedere e dunque resta del tutto fuori dal suo profilo.

Come già intuibile, l’anomalia è estremamente particolare. Chi, anche da PC, risulta già dentro al proprio account non ha alcuna difficoltò nell’usarlo in ogni suo aspetto. Al contrario, chi è rimasto fuori dal profilo per qualsivoglia motivo, magari dopo un necessario cambio di dispositivo, non riuscirà a fare null’altro se non combattere con una generica pagina di errore o una pagina completamente bianca. Da smartphone, magari sfruttando la relativa app social, il problema svanirà come per incanto e anche al primo tentativo.

La curva di segnalazioni pervenute su Downdetector ci sottolinea la natura di nicchia dei problemi odierni visto che le persone a cui non funziona il login Facebook sono nell’ordine delle decine. Allo stesso modo tuttavia, le testimonianze di errori sono costanti dalle ore 7 di questa mattina: per questo motivo il malfunzionamento non andrebbe sottovalutato e magari lo stesso team social dovrebbe darne conto.

