Quali canzoni sugli esami di maturità potrebbero ascoltare i nostri studenti prima di sottoporsi alla prova definitiva? La risposta si muove tra i testi scritti appositamente per raccontare le emozioni della prova e tra i brani dalla forte spinta motivazionale. Le ore che separano le ultime fasi di ripasso dalla mattina in cui iniziano i test sono tremende e all’insegna dei vuoti di memoria e dell’ansia, e nella musica è possibile trovare la giusta empatia per affrontare al meglio questo passaggio decisivo dell’esistenza.

Antonello Venditti – Notte Prima Degli Esami (1984)

Quando si parla di maturità non si può prescindere da Notte Prima Degli Esami di Antonello Venditti, ancora oggi tra le canzoni più quotate per raccontare il flusso di pensieri che accompagna le ultime ore prima dell’inizio delle prove.

Lorenzo Baglioni – Maturandi (2019)

Non solo un brano scritto appositamente per gli esami da maturità, ma un vero e proprio progetto di Lorenzo Baglioni con Studenti.it, la piattaforma di riferimento degli studenti italiani. Tra un riferimento alle tracce misteriose che troveremo durante le prove e un ripasso, il testo dice una grande verità: “L’incubo ricorrente, mi sveglio e non so più niente”.

Pinguini Tattici Nucleari – 79 (2017)

Anche i Pinguini Tattici Nucleari hanno una loro canzone per gli esami di maturità. 79 racconta di un ragazzo che ha mantenuto un livello basso negli anni precedenti per poi aspirare all’80 per la maturità, requisito necessario per studiare a Londra: “Alla maturità studiai discretamente, cercai di non far la malapianta perché per entrare in un’università londinese mi serviva almeno ottanta”. Alla fine ottiene un 79.

Gemelli DiVersi – Ancora Un Po’ (2007)

Ancora Un Po’ dei Gemelli DiVersi fa parte della colonna sonora del film Notte Prima Degli Esami – Oggi ed è il flusso di coscienza di un ragazzo innamorato che affronterà la maturità pensando al tempo che passa e alle cose che cambiano, dopodiché non vedrà più la sua musa ispiratrice.

Mika – Relax, Take It Easy (2006)

Tra le canzoni sugli esami di maturità, Relax, Take It Easy di Mika è l’involucro motivazionale della playlist: un invito a prendere tutto alla leggera affrontando le prove con leggerezza e dignità.

Continua a leggere su optimagazine.com