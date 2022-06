In tanti in queste ore si pongono domande su quando iniziano gli orali per la Maturità, considerando il fatto che quella odierna dovrebbe essere una data cruciale sotto questo punto di vista. Anche per quanto riguarda la lettera estratta e le date che dovrebbero caratterizzare le sessioni dei colloqui. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, puntando sulle informazioni che sono state raccolte in mattinata da coloro che intendono essere aggiornati in tempo reale sulla vicenda. Anche per capire come organizzare lo studio e le tempistiche in vista del fatidico giorno.

Tutte le indicazioni del caso su quando iniziano gli orali per la Maturità: aggiornamenti su lettera estratta e date

Qualcosa da aggiungere, rispetto al pezzo pubblicato sul nostro magazine la scorsa settimana, in effetti ci sarebbe. Allo stato attuale, cosa sappiamo su quando iniziano gli orali per la Maturità? A proposito della lettera estratta dalla quale si partirà nei singoli istituti e sulle date che dobbiamo cerchiare in rosso, quella di oggi è una giornata importante. Come tanti sanno, era in programma la cosiddetta riunione plenaria della commissione d’esame a partire dalle 8.30 di questa mattina. Un appuntamento fondamentale, in quanto andrà ad aprire in via ufficiale i lavori e la terza sessione in epica Covid degli esami di Stato.

Dando uno sguardo a quanto avvenuto in passato, è altamente probabile che nel primo pomeriggio si possano avere maggiori informazioni su quando iniziano gli orali per la Maturità. In particolare, la data scelta dai singoli istituti, ma anche la lettera sorteggiata, in relazione all’iniziale del cognome degli studenti dai quali scatterà la serie dei colloqui. Insomma, entro oggi avremo il calendario completo. Ancora un po’ di pazienza, in quanto la riunione ha dovuto e deve affrontare diverse tematiche, richiedendo alcune ore.

Ora, quantomeno, sappiamo quando iniziano gli orali per la Maturità qui in Italia.

