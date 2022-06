Avere delle buone competenze di inglese costituisce la premessa fondamentale per riuscire nel mondo del lavoro. Infatti oggi sempre di più le aziende che offrono disponibilità in ambito professionale tengono conto della conoscenza di una lingua straniera da parte del personale che vogliono assumere. Fra le lingue straniere più importanti da conoscere c’è sicuramente l’inglese, che si rivela fondamentale proprio in ambito aziendale. Ci sono diversi vantaggi che una buona conoscenza della lingua inglese può dare in campo lavorativo, anche con opportunità essenziali di riuscire a fare carriera. Una persona che conosce l’inglese sicuramente è avvantaggiata. Ma perché? Quali sono questi punti convenienti che riguardano proprio l’inglese?

La possibilità di esprimersi in una lingua compresa da tutti

Poter frequentare un corso di business english, che fornisce la certificazione vera e propria della padronanza della lingua inglese, è un’opportunità da tenere in grande considerazione. Infatti l’inglese è ormai considerato una lingua universale, veicolo fondamentale per potersi esprimere.

Anche persone che parlano lingue differenti riescono a comprendersi proprio facendo ricorso alla lingua inglese. Attualmente più di un miliardo di persone parla l’inglese come lingua straniera, quindi questa lingua apre davvero le limitazioni, allargando il panorama culturale, anche quando si tratta per esempio di fare esperienze lavorative all’estero.

La comunicazione migliorata con i colleghi

Spesso le aziende si affermano sempre di più nell’ambito della strutturazione di ambienti internazionali. In questo senso, lavorando con persone che parlano lingue diverse, sarebbe necessario conoscere l’inglese per comunicare al meglio.

Capirsi bene è essenziale per evitare fraintendimenti che potrebbero causare anche dei danni. L’apprendimento dell’inglese in maniera strutturata e fluente può aiutare a sviluppare le abilità linguistiche e interpersonali, quindi anche quelle di comunicazione. Tutto ciò aiuta a rafforzare lo spirito di squadra.

La possibilità di esprimersi in pubblico

Quando parliamo di comunicazione in realtà non dovremmo riferirci soltanto a quella fra colleghi in un contesto di lavoro internazionale. Infatti si deve tenere conto di quanto possa essere importante anche conoscere la lingua straniera per parlare in pubblico.

Può capitare nel contesto aziendale in cui si lavora di avere la necessità di presentare prodotti, servizi, di interagire con un pubblico di persone che si esprime con lingue differenti. In questo caso si ricorre proprio ad una lingua universale come l’inglese, che può dare un certo vantaggio nell’essere sicuri di essere compresi da tutti.

Quando si parla in pubblico, ricevere dei feedback da parte degli uditori è davvero molto importante, anche per modulare meglio i discorsi che si fanno. Conoscendo l’inglese e parlandolo in pubblico si possono esprimere più idee, si può interagire in maniera migliore.

La volontà di andare oltre gli standard di base

Prendiamo per esempio in considerazione il momento in cui una persona deve farsi assumere da un’azienda. In un contesto come questo è assolutamente fondamentale mostrare la conoscenza dell’inglese, perché in questo modo si mette in campo una chiara volontà di voler andare oltre gli standard di base.

Il potenziale datore di lavoro non potrà che essere contento e quindi sarà più disposto ad assumere una persona che abbia le giuste competenze in inglese.

La possibilità di viaggiare

Ritorniamo al concetto di inglese come lingua universale, con cui è possibile comunicare in maniera attiva con tutti. In questo senso si capisce benissimo come, conoscendo questa lingua straniera, si possa viaggiare molto più facilmente usando, nell’ambito della comunicazione con le altre persone, proprio la lingua inglese.

È possibile quindi sfruttare la comunicazione in inglese per i viaggi di lavoro, ma anche per viaggi che si fanno per esperienza personale, aprendosi a nuovi confini e allo scambio culturale, andando oltre, per avere una maggiore possibilità di confronto.

