Sono stati annunciati i concerti di Marco Mengoni nei palasport nel 2022. Dopo i due live negli stadi, il primo dei quali si è svolto ieri, 19 giugno, allo Stadio San Siro di Milano, per Marco Mengoni il futuro prevede alcune date nei palazzetti dello sport, ad ottobre.

Ad annunciarle è lo stesso artista nel giorno del concerto allo Stadio Meazza, ricordando gli appuntamenti anche sul palco.

Dopo l’estate, Marco Mengoni sarà a Mantova, per la data zero del tour nei palasport. L’appuntamento è atteso per il 2 ottobre 2022. La seconda tappa sarà quella di Milano (5 ottobre); poi toccherà Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16

ottobre) e Firenze (18 ottobre).

Marco Mengoni tornerà a Roma il 21 ottobre e si esibirà infine ad Eboli (27 ottobre).

I biglietti per i concerti di Marco Mengoni nei palasport saranno disponibili in prevendita dal 27 giugno, in prevendita anticipata su www.livenation.it. La vendita generale inizierà il 28 giugno.

Intanto, Marco Mengoni è impegnato con la tournée negli stadi. Dopo l’anteprima dal meraviglioso Parco di Villa Manin di Codroipo (UD), l’artista ha debuttato ufficialmente a Milano in uno Stadio San Siro sold out, prima di arrivare a Roma allo Stadio Olimpico il prossimo 22 giugno.

Nel concerto-evento nella sua regione (Marco è originario di Ronciglione – Viterbo, regione Lazio), Mengoni non sarà solo sul palco: ha invitato tre ospiti d’eccezione: a Gazzelle e Madame si è aggiunto di recente Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Per la tappa di Roma sono ancora disponibili pochi biglietti in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.