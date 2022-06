Al via le repliche di Don Matteo 7 su Rai1. A partire dal 20 giugno, la rete ammiraglia ripropone la settima stagione della longeva fiction con Terence Hill, restando sempre in daytime. L’orario anticipa: alle 14:00 anziché alle 14:30. Due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì.

Si parte con l’episodio 7×01 dal titolo L’ultimo salto, di cui vi riportiamo la sinossi:

Don Matteo e il vescovo si ritrovano per un lancio con il paracadute, in ricordo dei “vecchi tempi”. Però, dopo il salto dall’elicottero qualcosa va storto e il paracadute del monsignore non si apre. Don Matteo non crede si sia trattato solo di un incidente.

A seguire, l’episodio 7×02 intitolato Il mestiere di crescere:

Don Matteo è il nuovo insegnante di religione del Liceo Scientifico di Gubbio. Il primo giorno si ritrova ad affrontare i turbolenti alunni di una quinta classe, fra i quali c’è Daniele, indiziato principale per l’aggressione alla professoressa di Italiano.

Nel cast di Don Matteo 7, Terence Hill nei panni di Don Matteo; Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini; Simone Montedoro è il Capitano Tommasi; Nathalie Guetta è Natalina; Atra Lanz è Suor Maria; Caterina Sylos Labini è la signora Cecchini; Pamela Saino è Patrizia Cecchini-Tommasi; Francesco Scali è Pippo; Pietro Pulcini è Pietro Ghisoni.

Le repliche di Don Matteo faranno compagnia al pubblico di Rai1 per tutta l’estate, questo almeno secondo i piani della rete. Al giovedì sera, invece, restano le puntate della dodicesima stagione, riproposte dopo la messa in onda della stagione 13, che con Raoul Bova ha stabilito un nuovo record di ascolti. La fiction è stata confermata per un nuovo ciclo di puntate, che rivedremo con molta probabilità solo a inizio 2024.

L’appuntamento con le repliche di Don Matteo 7 su Rai1 è quindi per oggi a partire dalle 14:00.

