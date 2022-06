I display degli iPhone 14 saranno tutti forniti da Samsung Electronics. Sembra proprio che si stia andando verso un accordo ad ampio raggio tra Apple e l’azienda sudcoreana, in vista della prossima serie di melafonini top di gamma del 2022. I numeri della fornitura sono davvero da capogiro e non mancheranno di essere dettagliati, anche se non ancora ufficiali.

Secondo quanto riporta la ben nota e autorevole fonte SamMobile, tutti gli schermi OLED degli iPhone 14 saranno forniti proprio da Samsung. In un primo momento sembrava essere stata confermata la storica partnership con BOE proprio per la fornitura della stessa componente hardware ma le cose poi non sarebbero andate in porto per un motivo ben preciso. Da Cupertino sarebbero giunte richieste produttive particolari che il produttore non sarebbe stato in grado di onorare. Di qui la necessità di passare oltre e rivolgersi proprio a Samsung.

I numeri sono da capogiro, così come indicato anche precedentemente. Samsung sarebbe pronta a fornire al rivale Apple ben 80 milioni di pannelli OLED. Questi sarebbero utilizzati su tutte le varianti di melafonini in arrivo in autunno, dunque su iPhone 14 e iPhone 14 Plus ma anche su iPhone 14 Pro e Pro Max.

Sempre secondo quanto riporta SamMobile, ci sarebbero circa 38 milioni di pannelli OLED che Samsung pensa di fornire ad Apple per i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Gli ordini rimanenti sarebbero destinati invece a iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, fino ad arrivare alla quota ragguardevole di circa 80 milioni. Nell’immediato un’altra grande fornitura di Samsung di pannelli OLED sarà presto destinata ai dispositivi proprietari Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip, naturalmente nella variante pieghevole. Il produttore sudcoreano, insomma, lavorerà di certo a pieno regime per tutta la seconda parte del 2022 per la sua divisione display.

