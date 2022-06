Chiara Ferragni a Sanremo 2023: adesso è ufficiale. Se ne parlava ormai da settimane ma solo adesso la notizia è ufficialmente confermata dalla direzione artistica e dalla Rai, già al lavoro sulla prossima edizione della kermesse canora.

Il primo annuncio sul Festival del prossimo anno è su di lei, la donna che accompagnerà Amadeus sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, o meglio una delle donne che condividerà il palco con il direttore artistico.

Nella prima serata e nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice e ci regalerà tante novità, stando a quanto rivela Amadeus in diretta al tg1, il 20 giugno. Sì, avete letto bene: il primo annuncio ufficiale in diretta Rai sul Festival 2023 avviene a giugno, quando al prossimo febbraio – mese in cui si svolgerà la kermesse canora – manca ancora tantissimo.

A Chiara Ferragni dunque il compito di aprire e di chiudere il Festival di Sanremo calcando il palco nella serata inaugurale di martedì 7 febbraio e in quella conclusiva di sabato 11 febbraio 2023.

Il direttore artistico stupisce e stavolta parte con largo anticipo: da oggi in poi attenzione al tg1 delle 20, il canale preferito per le sue comunicazioni.

Il nome di Chiara Ferragni è il primo del Festival di Sanremo 2023, della squadra che Amadeus sta mettendo su per il nuovo Festival della Canzone Italiana. Intanto sono iniziati anche gli ascolti in vista della selezione dei Big della prossima edizione.

“E chi non vorrebbe Bono Vox”, commenta Amadeus dopo un servizio del tg1 su di lui. Un sogno che potrebbe diventare realtà, forse, ma non uno spoiler sul Festival. Almeno non per ora.