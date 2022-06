Piero Chiambretti è sulla bocca di tutti e non per via di un nuovo programma annunciato in queste ore ma per la sua voglia di tornare in Tribunale per chiudere i conti, è proprio il caso di dirlo, con la sua ex moglie. A muovere il conduttore è un problema di reddito che, a quanto pare, non è più quello di un tempo e per questo motivo anche l’assegno che l’ex percepisce deve subire modifiche a ribasso.

Chi lo conosce bene sa che tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa, 37 anni, l’amore è durato un decennio a dal loro rapporto è nata la loro bambina che adesso ha undici anni. Quando i due hanno deciso di lasciarsi al conduttore era stato assegnato un mantenimento familiare per la figlia di 3.000 euro al mese, soldi che, a quanto pare, adesso gli pesano un po’.

Proprio per questo motivo, Piero Chiambretti ha citato la ex per ottenere la riduzione dell’assegno adeguandolo alle sue attuali condizioni economiche dello showman sarebbero cambiate. Le entrate del conduttore sarebbero passate da 55 mila euro al mese nel 2017 a 26 mila euro netti nel 2021 e un assegno da 3mila euro pesa un po’ per lui e quindi vorrebbe che la quota scendesse a 800 euro pagando però le spese per l’affitto e la retta della scuola privata frequentata dalla bambina e a eventuali contributi straordinari.

Le polemiche come al solito non sono mancate ma solo il Tribunale deciderà cosa fare con la richiesta di Chiambretti, fino a quel momento, il conduttore dovrà fare ‘sacrifici? per versare l’assegno alla sua ex. La prima udienza in tribunale a Torino era fissata proprio per oggi, lunedì 20 giugno.