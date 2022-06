La missione inglese di Matteo Berrettini comincia nel migliore dei modi. Il tennis italiano Berrettini è riuscito a conquistare per la secondo volta il torneo dei Queen’s che introduce a Sua Maestà Wimbledon. Gli atleti più forti e quotati sull’erba utilizzano questa competizione per rifinire la condizioni ed arrivare al top nel primo turno di Wimbledon.

Matteo Berrettini ha disputato un torneo in crescendo. Match dopo match, Berrettini ha migliorato colpi, condizione atletica e strategia. Non era né facile, né scontato dopo dodici mesi con qualche avversità fisica di troppo. Appena messo a segno il colpo vincente insieme all’applauso della folla inglese, Matteo Berrettini ha cominciato a pregustare anche la magia del torneo di Wimbledon il più pregiato del mondo (leggi di più).

ARTICOLI CORRELATI

Nell’Inghilterra che festeggia il Giubileo di Elisabetta II, Matteo Berrettini vuole diventare Re. Proprio come Carlo d’Inghilterra. Ma mentre il titolo del Principe di Galles è ereditario , quello di Matteo Berrettino va conquistato a colpi di racchetta contro gli atleti più forti del mondo sull’erba, Non tutti in verità. Le porte chiuse agli atleti russi hanno privato Wimbledon di protagonisti importanti al punto di convincere il governo mondiale a non assegnare punti nel ranking durante la competizione.

Una decisione incredibile per Wimbledon che dei tornei è il più storico, importante ed affascinante. Ma questa incredibile mutilazione di Wimbledon non spegne l’entusiasmo di Matteo Berrettini che l’anno scorso ha sfiorato l’impresa arrendendosi soltanto in finale.

Si ripresenta ai nastri di partenza un anno dopo. Con più esperienza e con colpi decisamente migliorati. La strada per diventare Re è lunghissima ma Matteo ha la forza fisica, tecnica e mentale per percorrerla fino al traguardo. Go save Berrettini !

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Cinema e serie tv, Tecnologie (leggi di più)