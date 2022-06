Tutto è pronto per il debutto di Marco negli stadi. Nella scaletta di Marco Mengoni a San Siro, stasera 19 giugno 2022, tutti i suoi successi per un viaggio a ritroso attraverso le tappe fondamentali della sua carriera. Prossima tappa: Stadio Olimpico di Roma con due ospiti d’eccezione.

#MarcoNegliStadi è il primo water equal tour al mondo, realizzato con WAMI e supportato da Green Nation che nasce dalla grande attenzione dell’artista nei confronti delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale. Il progetto ha visto la realizzazione di un acquedotto in Tanzania ed ogni spettatore dei concerti garantirà 250 litri d’acqua potabile – il consumo giornaliero pro-capite in Italia – ad una famiglia nel villaggio di Kiteto, per un totale di oltre 30 milioni di litri d’acqua.

Orari

15:00 Apertura box office

16:30 Apertura porte

17:00 Apertura cassa accrediti

19:00 Inizio show supporter

21:00 Inizio concerto

Mezzi di trasporto per lo Stadio San Siro di Milano

In occasione del concerto di Marco Mengoni a San Siro, ATM fornirà un servizio potenziato delle linee della metropolitana in prossimità dello stadio.

Le linee M1 (rossa) e M5 (lilla) sono potenziate. Per raggiungere lo stadio scendete:

a San Siro Stadio o a San Siro Ippodromo sulla M5, oppure

o a sulla M5, oppure a Lotto sulla M1

Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico, secondo questi orari:

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Parcheggi per lo Stadio San Siro di Milano

È consigliato parcheggiare nei pressi dei capolinea delle metro M1 Rossa e M5 Lilla per poi spostarsi con i mezzi ATM.

Altri punti di parcheggio sono: Parcheggio Molino Dorino, Area sosta cimitero Maggiore, sosta lungo Via De Gasperi, area parcheggio Via Novara, parcheggi Via Barzaghi, area sosta cimitero ebraico. Il parcheggio più capiente è il parcheggio Lampugnano.

Mappa ingressi

Scaletta di Marco Mengoni a San Siro, 19 giugno 2022

Si è già tenuta la data zero del tour di Marco negli stadi. Dal concerto di Cordoipo (Villa Manin), estrapoliamo la seguente scaletta, che potrebbe subite modifiche nel corso dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.

Cambia un uomo

Essere umani

No Stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita