Bisogna prendere nuovamente in esame alcuni spunti importanti a proposito del bonus centri estivi 2022, considerando il fatto che con INPS dovremo affrontare importanti scadenze nelle prossime ore. Più che soffermarsi sul pubblico al quale è rivolta questa misura, avendolo fatto poco meno di una settimana fa con un altro articolo, è importante capire quali siano i termini da rispettare per non restare fuori dai giochi. Insomma, massima attenzione, perché a strettissimo giro sarà troppo tardi per mandare la domanda e godere di un’agevolazione relativa ai propri figli.

Occhio alla domanda per bonus centri estivi 2022: il termine massimo è ormai ad un passo con INPS

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento sulla domanda inerente il bonus centri estivi 2022? Come accennato in precedenza, siamo ad un passo dalla scadenza con INPS, se pensiamo al fatto che non potremo andare oltre le 12 di domani 20 giugno. Detto questo, diventa importante comprendere anche quali saranno gli step successivi. In particolare, INPS avrà il compito di stilare le graduatorie e di pubblicarle entro il 20 luglio 2022. In questo modo capiremo chi rientrerà nella misura e chi resterà fuori, visto che verranno redatte in base al valore Isee, assicurando priorità agli orfani o equiparati agli orfani.

Fatte queste premesse, bisogna ricordare che almeno 500 posti per il bonus centri estivi 2022 saranno destinati ai candidati con disabilità. Il rimborso riguarderà i soggiorni dimostrati da giugno al 10 settembre 2022, con durata minima di una settimana, intesa su cinque giorni feriali, fino ad un massimo di quattro settimane anche non consecutive. A patto che ci si rivolga ad un unico fornitore.

Per accedere alla domanda da presentare entro domani 20 giugno, non dovrete far altro che collegarvi al sito di INPS, per poi digitare “Centri estivi” e selezionare “Centri estivi: contributi per minori fino a 14 anni”. In questo modo vi candiderete per il bonus centri estivi 2022.