Oltre al bonus 200 euro previsto a luglio per pensionati e dipendenti, pare esserci in programma anche il bonus busta paga, che consentirebbe di ottenere altri 75 euro aggiuntivi al mese. Il Governo sta provando ad impegnarsi per riconoscere agli italiani una maggiore liquidità di manovra, visto che il caro prezzi non accenna a calmarsi. Il decreto luglio spingerà in tal senso, limitando anche gli aumenti relativi alle utenze ed ai carburanti (per cui potrebbe essere previsto, per tutta l’estate, un tetto massimo di prezzo oltre il quale non si potrà procedere).

Come riportato da ‘it.finance.yahoo.com‘, il provvedimento dovrebbe tagliare temporaneamente il cuneo fiscale, incrementando il salario netto a parità del lordo. Il cuneo fiscale, difatti, corrisponde proprio all’insieme delle imposte e dei contributi che le aziende ed i lavoratori versano sullo stipendio. Più il cuneo fiscale si riduce, meno evidente è la differenza tra il lordo ed il netto. Il taglio potrebbe essere previsto per le ultime quattro buste paga dell’anno, e dunque da settembre a dicembre, nell’ordine del 4%, cosa che consentirebbe ai lavoratori di ottenere dai 50 ai 75 euro in più al mese. Si tratterà, quindi, di un bonus compreso tra i 200 ed i 300 euro complessivamente.

Il bonus busta paga sarà riservato solo agli utenti che già stanno godendo del bonus contributi, ovvero quelli che hanno un reddito da lavoro dipendente che non va oltre i 35 mila euro. Lo Stato sborserà 2,5 miliardi di euro, promettendo che per il 2023 il provvedimento si trasformerà in una riforma strutturale, riducendo il costo del lavoro nel nostro Paese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

