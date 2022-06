Il Motorola Razr 3 arriverà probabilmente a luglio, spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, Steve Hemmerstoffer ci ha illustrato le colorazioni in cui il device arriverà ed il possibile prezzo. Il Motorola Razr 3, che ricordiamo sarà un flip phone davvero eccezionale, costerà 1399 dollari, e che in Europa arriverà al prezzo di 1149 euro. Il precedente Motorola Razr 5G era stato annunciato al prezzo di 1399 euro, cosa che renderà molto più accessibile il suo erede.

Le colorazioni in cui il prodotto verrà reso disponibile non saranno tante: ci sarà il Quartz Black ed il Tranquil Blue, che però arriverà più tardi. Il Motorola Razr 3 monterà uno schermo pieghevole da 6.7 pollici (da aperto) con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (la selfie-cam sarà collocata in un foro scavato al centro del display). Il pannello ausiliario dovrebbe avere una diagonale da 3 pollici, perfettamente adatta per prendere visione delle informazioni essenziali e senza dover quindi stare sempre a dover aprire e chiudere il telefono, come in altre circostanze si era fatto.

La fotocamera posteriore sarà composta da un sensore principale da 48MP, insieme ad un ultra-wide da 13MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 2800mAh, fino a 12GB di RAM e 512GB di storage interno, con Android 12 e personalizzazione MyUX. Il lettore di impronte digitali sarà montato lateralmente. Se il Motorola Razr 3 costasse di meno rispetto al suo predecessore, riportando i giusti miglioramenti sotto al cofano, potrebbe dare filo da torcere agli altri concorrenti del segmento pieghevole. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com