Sissi su La5 in onda da stasera, 19 giugno, in replica. In attesa della seconda stagione, attualmente in produzione, la rete Mediaset ripropone la serie evento record di ascolti su Canale5 durante lo scorso inverno.

Sissi su La5 verrà trasmessa ogni domenica con due episodi a settimana fino al 3 luglio.

L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.



Pop star e influencer del suo tempo, Sissi è un’icona che sembra avere ancora molti follower: a iniziare da Lady D e Charlène di Monaco, da Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, fino alla volitiva Duchessa di Sussex. Dal primo film muto del 1920 alla serie-evento che oggi ne racconta la storia – in chiave moderna, con un grande budget, girata on field tra Baviera e Baltico -, i protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. E Sissi, in particolare, è una ribelle ante litteram che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni.

Nell’aprile 2022, l’emittente tedesca RTL ha annunciato l’inizio delle riprese dei nuovi episodi negli Stati baltici. Secondo quanto si apprende, la seconda stagione della serie sarà prodotta da Story House Pictures. La troupe resterà in Lettonia, Lituania e Polonia da aprile ad agosto 2022.

Non è ancora chiaro quando andrà in onda Sissi 2, anche se la programmazione della stagione, composta da sei episodi, è prevista per la fine dell’anno su RTL Plus e successivamente in Italia su Canale5.

Di cosa parlerà Sissi 2? Secondo le anticipazioni, l’amore tra l’imperatrice Sissi e il marito Francesco è minacciato da eventi imprevedibili: la nascita del figlio ed erede al trono dovrebbe portare serenità nel loro matrimonio. Ma quel momento di felicità è turbato dalle lotte di potere in Europa e l’inizio delle sfide private per la coppia.

