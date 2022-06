Su WhatsApp arrivano nuove opzioni di privacy tramite aggiornamento, che permetteranno di scegliere chi può vedere le informazioni personali del proprio profilo. Si sa come da tempo gli sviluppatori dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo stiano migliorando proprio l’elemento privacy, quello che d’altronde sta più a cuore ai vari utenti. Per questo, attraverso il suo profilo Twitter, WhatsApp ha annunciato questi miglioramenti relativi alle impostazioni della privacy.

Cosa sappiamo a proposito del nuovo aggiornamento WhatsApp riguardante la privacy nel 2022

Insomma, un elemento da integrare alle novità sulle videochiamate trattate di recente da noi. Attraverso questo nuovo aggiornamento, gli utenti avranno modo di decidere chi può vedere l’immagine del profilo, le informazioni personali e lo stato Last Seen. Vediamo a questo punto come bisogna fare per modificare le impostazioni della privacy di WhatsApp. Bisogna recarsi all’interno dell’app e andare in impostazioni, cliccare su account e poi su privacy.

Fatto questo si aprirà una pagina con diverse opzioni. Selezionando ognuna si avrà modo di scegliere nello specifico chi potrà vedere le singole opzioni. In “Tutti”, tutti i contatti potranno conoscere l’ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione info o lo stato. Selezionando invece “i miei contatti” tutte queste informazioni sopra descritte potranno essere visualizzate solo dai contatti presenti nella rubrica del telefono. C’è poi l’opzione “i miei contatti eccetto..”, con questa funzione l’ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione info o lo stato potranno essere visibili a tutti i contatti presenti in rubrica eccetto quelli che si decide di escludere. Infine c’è l’opzione “nessuno” e scegliendola praticamente nessuno potrà accedere alle informazioni sopra citate.

Sempre per una questione di privacy, WhatsApp dà la possibilità di scegliere se mostrare o meno le conferme di lettura e di bloccare o segnalare contatti e messaggi, in caso di contenuti problematici. Tra l’altro già da tempo ha dato la possibilità di inviare foto e video che una volta aperti non saranno più visibili, per evitare insomma che vengano ricondivisi ad altri contatti. L’ultimo aggiornamento di WhatsApp che migliora le opzioni di privacy è già stato rilasciato, quindi in molti lo avranno ricevuto.

