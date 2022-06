Snowpiercer 4 sarà l’ultima fermata del treno. Così la rete TNT annuncia che la quarta stagione della serie tv, attualmente in produzione, sarà anche quella conclusiva.

Con questa cancellazione, il network americano non avrà più programmi televisivi originali, dato che anche Animal Kingdom si concluderà con la sua prossima stagione (la sesta).

Secondo i report, il cast di Snowpiercer avrebbe avanzato delle opzioni che non sono state accolte, motivo per cui TNT ha sciolto i contratti di tutti gli attori, che ora saranno liberi di trovare altri impieghi. In ogni caso, Snowpiercer 4 non ha ancora una data d’uscita, ma ci aspettiamo un lancio ad inizio 2023.

“Possiamo confermare che Snowpiercer finirà dopo una corsa multi-stagionale di successo su TNT”, ha detto un portavoce della rete in una dichiarazione stampa condivisa da Deadline. “I suoi talentuosi scrittori, attori e troupe hanno preso una premessa straordinaria e l’hanno portata in vita in modi elettrizzanti. È stato acclamato dalla critica, ha avuto un impatto significativo sul genere post-apocalittico e ora rimane nei cuori e nelle menti dei fan per sempre”.

Il rinnovo per Snowpiercer 4 era arrivato nel luglio 2021, mesi prima il debutto della terza stagione. Nel cast della serie tv: Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Rowan Blanchard e Roberto Urbina.

Basato sull’omonima graphic novel di successo e dal film del 2013 del regista sudcoreano premio Oscar Bong Joon-ho, che è produttore esecutivo, lo show è ambientato più di sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata. La storia racconta la lotta per la sopravvivenza di un gruppo di persone a bordo di un treno in continuo movimento intorno al mondo. Ben presto iniziano guerre di classe verso l’ingiustizia sociale.

A livello globale, Snowpiercer è distribuito sulla piattaforma Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com.