Si registrano oggi 18 giugno fastidiosi problemi con Credit Agricole Italia, soprattutto sul versante bancomat, visto che in tanti non riescono a portare a termine pagamenti e prelievi. Una vicenda che dobbiamo analizzare con grande attenzione, considerando quanto trapelato in mattinata. Una situazione del tutto differente rispetto a quella che abbiamo analizzato in settimana sul nostro magazine, quando ci siamo soffermati su un tentativo di truffa da parte di malintenzionati che si sono spacciati per la banca in questione, secondo quanto abbiamo raccolto.

Come si manifestano i problemi con Credit Agricole Italia tra pagamenti e prelievi: criticità con il bancomat

Quali sono le informazioni emerse fino a questo momento, a proposito dei problemi con Credit Agricole Italia tra pagamenti e prelievi? Come avrete intuito, tutto verte attorno alla questione bancomat, se pensiamo a testimonianze di questo tipo: “Stamani siamo andati a fare la spesa e abbiamo scoperto che da ieri sera i bancomat non funzionano e abbiamo dovuto pagare in contanti, anche l’home banking non funziona“. Per farvela breve, qualora doveste essere clienti della banca in questione, il consiglio è di andare in giro coi contanti nelle prossime ore, in attesa di riscontri che confermino l’eventuale risoluzione del bug.

Altri feedback dei clienti che registrano problemi con Credit Agricole Italia stamane ci parlano di transazioni negate in negozio e disponibilità insufficiente al bancomat. Insomma, un’anomalia reale, mentre sul fronte assistenza, considerando che le difficoltà nel mettersi in contatto telefonicamente con un operatore, al momento non posso fare altro che rimandarvi alla pagina Facebook della banca. Quantomeno per inviare un messaggio diretto e privato, esponendo l’anomalia riscontrata a fornendo i dati necessari per essere richiamati.

Anche voi avete riscontrato problemi con Credit Agricole Italia? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da inquadrare al meglio la situazione.

Continua a leggere su optimagazine.com