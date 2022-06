Sono stati adesso ufficializzate alcune nuove rimodulazioni WindTre che comportano l’aumento mensile di diverse offerte di rete fissa, da un minimo di 2 ad un massimo di 5 euro (nell’ultimo caso si prevede possa essere previsto uno sconto momentaneo corrispondente). Le modifiche unilaterali del contratto scatteranno dal 1 settembre 2022, con relativa comunicazione già nelle fatture emesse nel mese di giugno.

In particolare, le rimodulazioni WindTre colpiranno alcune offerte di rete fissa determinandone un aumento del canone mensile da 2 euro a partire dal 1 settembre 2022. Per alcuni altri utenti, sempre di rete fissa, il costo aumenterà di 5 euro al mese, sempre dal 1 settembre (a quest’ultimi dovrebbe essere applicato uno sconto in fattura di 5 euro, che resterà valido fino alla fine del pagamento relativo all’acquisto rateale del modem, venduto insieme all’offerta). Una volta finito il periodo di rateizzazione del modem, l’aumento di 5 euro al mese per questo genere di offerte diventerà effettivo. Non è ancora possibile risalire alle esatte offerte di rete fissa oggetto delle rimodulazioni WindTre di cui sopra, che potrebbero pure variare in base alla data della loro attivazione, per farvi un esempio. Si può comunque prevedere che i clienti impattati dall’aumento di 5 euro al mese con relativo sconto in fattura per il periodo di rateizzazione del modem abbinato all’offerta avessero sottoscritto una tariffa di rete fissa con modem a rate da 5 euro al mese.

Una volta scaduta la rateizzazione, il costo mensile resterebbe invariato, essendo compensato dall’aumento di 5 euro al mese, anche senza il modem. Chi non desidera sottostare potrà esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione (entro il 31 agosto 2022, nel caso specifico), non dovendo fare fronte a penali o costi di disattivazione.

Continua a leggere su optimagazine.com