Nicola Savino al timone de La Fattoria? Non è la prima volta che si parla del ritorno del reality sulle reti Mediaset e, addirittura, su Canale5, ma ancora non c’è niente di certo. Con una versione XXL del Grande Fratello Vip e maxi dell’Isola dei Famosi, c’è davvero posto per un altro reality a base di vip? La domanda per adesso è destinata a rimanere senza risposta anche se i rumors sul ritorno de La Fattoria si fanno sempre più pressanti.

Il primo colpo di scena potrebbe riguardare proprio la conduzione. Nei mesi scorsi si era parlato di un ridimensionamento di Barbara d’Urso con l’addio a Domenica Live e Live non è la d’Urso a favore di altri programmi che, in realtà, non abbiamo visto. A parte la conduzione della versione reality show de La Pupa e il Secchione, la conduttrice ha avuto poco spazio fino a che non si è parlato della possibilità di un ritorno al timone de La Fattoria.

In realtà proprio parlando di lei si è iniziato a parlare di una nuova edizione del programma ma nelle scorse ore le cose sono un po’ cambiate. Dopo l’incursione di Nicola Savino nel mondo dei reality come opinionista del Grande Fratello Vip 2022 al fianco di Ilary Blasi, adesso si pensa al conduttore come possibile timoniere di una nuova, presunta, edizione, sarà davvero così che andrà a finire?

Al momento non vi è ancora nulla di certo ma la sola idea ha già fatto gongolare i detrattori di Barbara d’Urso convinti di poter mettere a segno un altro colpo a discapito della loro ‘vittima’ preferita. Dall’altro lato Nicola Savino non ha ancora commentato i rumors ma questo non significa che non è ancora tutto possibile.