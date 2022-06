Mancano poche ore, e già su Internet la scaletta del concerto di Venditti e De Gregori sta iniziando a circolare come un puzzle pieno di pezzi che non possono mancare per renderlo perfetto.

Venditti e De Gregori allo Stadio Olimpico

Questa sera, sabato 18 giugno, Antonello Venditti e Francesco De Gregori saliranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per dare il via al tour con la data 0 che celebra i 50 anni di Theorius Campus, pubblicato nel 1972 come unico album congiunto dei due artisti.

Nei giorni scorsi i due protagonisti hanno scaldato i motori, specialmente Venditti che ha festeggiato l’ultimo giorno di scuola del suo ex liceo classico Giulio Cesare con una visita a sorpresa agli studenti. Per il loro sodalizio, i cantautori hanno inciso ex novo due grandi classici del loro repertorio: Generale di De Gregori e Ricordati Di Me di Venditti, canzoni che potrebbero far parte della scaletta del tour.

La scaletta

Una scaletta ufficiale non è ancora stata comunicata, per questo si usa una formula dubitativa e si uniscono le ipotesi in base ai grandi successi dei due cantautori.

Non potranno mancare, dal repertorio di Francesco De Gregori, La Donna Cannone, Rimmel, Alice, L’Agnello Di Dio, Titanic, Buonanotte Fiorellino e tanti altri.

Tra i successi di Venditti la scaletta potrebbe includere, inevitabilmente, Grazie Roma, Notte Prima Degli Esami, Giulio Cesare, Ci Vorrebbe Un Amico, Benvenuti In Paradiso, Ogni Volta, Alta Marea e tante altre canzoni intramontabili.

Da Theorius Campus potrebbero arrivare Roma Capoccia e Ciao Uomo, e non si esclude la presenza di ospiti. Recentemente Venditti si è confessato in un’intervista, raccontando quel periodo difficile della sua vita durante il quale scrisse Notte Prima Degli Esami, Grazie Roma e Ci Vorrebbe Un Amico: in quegli anni soffriva per la fine di una relazione e il pensiero del suicidio lo sfiorò, ma quando da Milano tornò a Roma con il sostegno di Lucio Dalla ritrovò la speranza.

