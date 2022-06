Quest’oggi, sabato 18 giugno, qualora foste alla ricerca di uno smartwatch del marchio Samsung, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare il fantastico Samsung Galaxy Watch 4 con cassa da 44mm e nella versione italiana. Il prodotto èsuper offerta su Amazon allo straordinario prezzo di 155 euro (invece di 299 euro di listino) e nella colorazione Verde (Green), con uno sconto pari al 48% che non va fatto assolutamente scappare. Il wearable è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e lo riceverete a casa tra il 22 ed il 24 giugno. Se siete curiosi di scoprire qualche dettaglio tecnico in più, andiamo a scoprirlo insieme.

Il Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) rappresenta l’orologio perfetto che vi accompagnerà in un fantastico viaggio verso una vita più sana. Questo perché è stato progettato per monitorare i vostri progressi di fitness e misurare comodamente la composizione corporea. Scoprire la vostra percentuale di grasso corporeo, le caratteristiche del muscolo scheletrico, l’acqua corporea e tanto altro ancora per raggiungere i vostri obiettivi di fitness: sarà tutto possibile con questo orologio. Il dispositivo sfoggia un display Super AMOLED da 1,4 pollici, presenta un corpo in alluminio, due pulsanti fisici posti lateralmente ed una ghiera digitale. Supporta 1.5GB di memoria RAM e 16GB di spazio di archiviazione. La capacità della batteria è di 361mAh.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute,... Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di...

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione...

Il Samsung Galaxy Watch 4 è l’orologio smart perfetto per monitorare qualunque allenamento, conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport. Il dispositivo rileva l’attività fisica per tracciare la vostra routine e supporta oltre 90 esercizi. Grazie al Samsung BioActive Sensor, questo smartwatch misura frequenza cardiaca e pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, l’elettrocardiogramma (ECG) rileva eventuali anomalie sia nel battito che nel ritmo. Lo Sleep Tracker del wearable evidenzia e analizza il vostro sonno in modo olistico e le opzioni di misurazione avanzate esaminano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il vostro russare. Insomma, non perdete l’occasione di acquistarlo a soli 155 euro sull’e-commerce statunitense.

