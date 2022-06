Le invettive di Fedez contro il Vaticano non sono una novità. Il rapper resta sul pezzo e a questo giro provoca la Santa Sede a seguito di quanto sostenuto dal Dicastero per i laici in un documento in cui si parla di castità prematrimoniale.

Il Vaticano e la castità prematrimoniale

Nei giorni scorsi il Dicastero per i laici ha pubblicato il documento Itinerari Catecumenali Per La Vita Matrimoniale e, anche in riferimento a quanto contenuto nel libro di Papa Francesco Amoris Laetitia, ha espresso alcuni punti a favore della castità prematrimoniale.

Il Dicastero riconosce che parlare di castità sia “in contrasto con la mentalità comune”, tuttavia sostiene che tale principio sia “una condizione per la crescita genuina dell’amore interpersonale”. Cuore del discorso è il passo seguente:

“La castità va presentata come autentica alleata dell’amore, non come sua negazione. È la via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri. Inoltre, insegna i modi e i tempi dell’amore vero”.

La provocazione di Fedez contro il Vaticano su Instagram

Dopo le polemiche e l’ironia che sui social hanno rincorso la pubblicazione del documento non poteva mancare la parola di Federico Lucia, che nelle storie Instagram ha ironizzato sulle parole del Dicastero e si è avvalso anche di una citazione attribuita a Woody Allen.

Fedez pubblica un articolo di Repubblica dal titolo “Il Papa alle giovani coppie: ‘Niente sesso prima del matrimonio'” e commenta: “Buon sabato 18 giugno 1730“ per catalogare la vicenda con la parola arretratezza. Non è tutto.

In una storia successiva scrive: “Amici vaticani: se non potete giocare al gioco almeno non fate le regole”, e ancora: “Sco*ate amici, sco*ate più che potete (se vi va). Che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano“.

Infine, in un video, dice: “Non fate sesso prima del matrimonio solo se vi fa arrivare tardi alla cerimonia”. Tante sono le polemiche sollevate in questi giorni, e in effetti mancava una presa di posizione da parte del rapper e imprenditore milanese.

