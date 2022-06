Una serata per Stefano D’Orazio a Roma, a settembre 2022. Il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà “STEFANO!”.

L’evento nasce con l’intento di ricordare il musicista dei Pooh a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A celebrarlo saranno i suoi ex compagni di band: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian, che con lui hanno condiviso le migliori esperienze musicali portando le canzoni dei Pooh in tutta la penisola e conquistando intere generazioni.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Stefano D’Orazio, in collaborazione con Art Voice Academy. Vedrà alternarsi sul palco tanti ospiti d’eccezione che renderanno omaggio all’artista. In occasione dell’evento verrà inoltre istituito il Premio Stefano D’Orazio, conferito per la categoria “cantanti” e per la categoria “manager”.

Come candidarsi al Premio Stefano D’Orazio

Per partecipare al concorso è necessario candidarsi accedendo al bando che sarà disponibile dal 18 luglio sul sito ufficiale dell’Associazione Stefano D’Orazio (http://associazionesdo.it). Il bando darà accesso alle audizioni per la selezione di 3 cantanti e del manager vincitore, premiato a Roma.

Il vincitore della categoria “cantanti” sarà decretato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli e Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio e si aggiudicherà un anno accademico presso l’Art Voice Academy del Maestro Diego Basso a Castelfranco Veneto (Treviso).

Per il vincitore della categoria “manager”, invece, un’importante esperienza con professionisti del settore.

Biglietti per la serata per Stefano D’Orazio a Roma

I biglietti per la serata per Stefano D’Orazio a Roma saranno disponibili in prevendita da oggi, venerdì 17 giugno, alle ore 16.00 su Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati.

Alla serata a Roma prenderanno parte Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli e tanti ospiti ed amici, uniti per ricordare Stefano D’Orazio.

