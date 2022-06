Quando sembrava che la lista dei tormentoni estivi fossero al completo ecco arrivare Ubriaco Di Te di Dargen D’Amico, un colpo da maestro che il rapper e produttore milanese.

Ubriaco Di Te di Dargen D’Amico

Ritmo, funky, flow e groove: questi gli ingredienti di Ubriaco Di Te di Dargen D’Amico, un brano tutto da ballare che affronta il lato più spensierato e leggero dell’amore.

Nel testo, infatti, Jacopo Matteo Luca D’Amico – questo il nome di battesimo dell’artista di Dove Si Balla – descrive l’amore come un momento d’ebbrezza. Come suggerisce il titolo, quella chimica che ci colpisce quando siamo coinvolti in una passione diventa una sbronza, qualcosa che altera la percezione delle cose e che ci fa stare bene, liberi e forti.

“Sennò che siamo nati a fare”, canta il rapper, e ancora: “Io questa notte ti bevo senza mangiare”. L’alcol, in effetti, andrebbe consumato con lo stomaco pieno per essere meglio assorbito. Dargen non è d’accordo, quindi vive il suo amore con l’acceleratore. Senza filtri, senza cercare di assorbire: D’Amico vuole farsi investire totalmente da quello stato di cose.

Ubriaco Di Te di Dargen D’Amico non è incluso nell’ultimo album Nei Sogni Nessuno è Monogamo (2022), che contiene la hit sanremese che lo ha consacrato ancora una volta al grande pubblico. Il singolo è disponibile da mercoledì 15 giugno ed è presente in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 17 giugno.

Dargen D’Amico a X Factor

Quest’anno Dargen D’Amico sarà giudice per il talent show X Factor insieme a Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e con la conduzione affidata a Francesca Michielin.

Il tavolo dei giudici sarà composto quindi essenzialmente da artisti, compreso il palco della conduzione. Ubriaco Di Te di Dargen D’Amico è il nuovo singolo dopo La Bambola, estratto dall’ultimo album.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo