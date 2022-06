Al via The Baby su Sky Atlantic, la serie che mescola comedy e horror, raccontando la maternità. Dopo il successo negli USA su HBO, da oggi, 17 giugno, Sky rende disponibile la miniserie con protagonista Michelle De Swarte nei panni di una donna, la cui vita viene stravolta quando si ritrova inaspettatamente madre.

Un compito, quello dell’essere genitore, non desiderato. Eppure il piccolo si rivela essere manipolatore ma incredibilmente carino, e sconvolgerà velocemente la vita spensierata di Natasha. Quando il bambino è in pericolo di vita, la donna è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l’enigmatica signora Eaves, che ha un interesse inspiegabile per suo figlio. Perché il piccolo non è un bimbo come tutti gli altri. E Natasha se ne accorgerà presto.

Nel cast della serie tv, oltre la già citata Natasha, anche: Amira Ghazalla (The Rhythm Section) nel ruolo della signora Eaves, una misteriosa donna settantenne, che vive in macchina, ed è tanto interessata al bambino; e Amber Grappy nei panni della sorella minore di Natasha e, al contrario di quest’ultima, desidera invece essere una madre. Il resto del cast comprende: Patrice Naiambana (Spectre) è il padre di Natasha, Lyle; Sinéad Cusack (Marcella), Shvorne Marks (Endeavour), Isy Suttie (Peep Show), Tanya Reynolds (Sex Education), Seyan Sarvan (It’s a Sin); Karl Davies (The Tower); e Divian Ladwa (Ant-Man and the Wasp).

The Baby è stata creata da Lucy Gaymer e Siân Robins-Grace, ed è composta da un totale di otto episodi.

Dietro The Baby c’è la stessa casa di produzione di Chernobyl e Landscapers – Un crimine quasi perfetto. La serie andrà in onda in seconda serata dopo un altro horror, Il villaggio dei dannati, anche questo in prima tv su Sky. L’appuntamento è alle 23:15.

Di seguito il trailer della serie tv in lingua originale: