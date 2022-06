In Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio troviamo freschezza, ritmo, citazioni e revival. Il cantautore di Dolceamaro si candida nuovamente nella lista dei tormentoni estivi, e a questo giro punta in alto con un brano tutto radiofonico e alla portata di tutti.

Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio

Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio è la rivisitazione di un brano scritto nel 1959 dal cantautore boliviano Tarateño Rojas e portata al successo, tra le tante interpretazioni, dai Ping Ping nel 1961.

Il brano fu interpretato in Italia anche da Maja Brunner e Caterina Valente. Malgioglio ha raccontato a Leggo che questo brano è una ritrovata leggerezza dopo un biennio funestato dalla pandemia e dalla guerra. L’ispirazione è arrivata durante un volo per Lisbona, quando il cantautore stava ascoltando un mix di musica con le cuffie.

A un certo punto si è imbattuto in una vecchia hit e subito si è reso conto che aveva del potenziale come tormentone estivo. Un brano divertente e fresco, che nel titolo gli ricorda l’imperativo: “Suca! Suca!” che sua madre – siciliana – gli gridava per incitarlo a bere la spremuta d’arancia fino in fondo.

Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio è disponibile da oggi – venerdì 17 giugno – in rotazione radiofonica e dal 24 giugno sarà presente su tutte le piattaforme di streaming.

Il nuovo album Malo e il tributo a Raffaella Carrà

Il nuovo album di Cristiano Malgioglio è Malo, uscito nel 2022 e con un omaggio a Raffaella Carrà nella tracklist. Il brano è Forte Forte Forte, scritto da lui stesso per la voce di Rumore. Ecco il suo ricordo: “Da quando è andata via è come se mi mancasse una parte di me. Sono contento che Roma abbia deciso di intitolarle una piazza”.

Malo racchiude i brani di musica latina che lo hanno sempre accompagnato e influenzato. Perché un disco di rivisitazioni e non una tracklist di inediti? Ecco la risposta: “Perché non me ne frega più niente, voglio solo divertirmi. A meno che qualcuno non venga a chiedermi di scrivere per lui”.

