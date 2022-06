Tutto sulla scaletta di Gigi D’Alessio su Rai1 in diretta da Napoli stasera, venerdì 17 giugno. La scaramanzia campana non ha fermato il doppio evento attraverso il quale Gigi D’Alessio festeggia i suoi primi 30 anni di carriera. Due i concerti attesi in Piazza del Plebiscito a Napoli: il primo oggi, 17 giugno, e il secondo domani, sabato 18 giugno.

Per entrambe le date sono ancora disponibili pochissimi biglietti in prevendita. I duetti con Eros Ramazzotti e i duetti con Fiorella Mannoia.

Gli ospiti di Gigi D’Alessio a Napoli, 17 e 18 giugno

Tanti saranno gli amici e i colleghi del mondo dello spettacolo e della musica che si uniranno a Gigi D’Alessio per festeggiare con lui i suoi primi 30 anni di carriera. Non poteva mancare il figlio, Luca D’Alessio, noto con lo pseudonimo di LDA, fresco della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Tra i primi a confermare la propria presenza spiccano i nomi di Amadeus e di Fiorello.

Ecco tutti i protagonisti delle due serate:

AMADEUS, ALESSANDRA AMOROSO, FIORELLO, VANESSA INCONTRADA, ACHILLE LAURO, LDA, FIORELLA MANNOIA, VINCENZO SALEMME, EROS RAMAZZOTTI, ALESSANDRO SIANI, MARA VENIER, ANDREA DELOGU, STEFANO DE MARTINO, MAURIZIO CASAGRANDE, CLEMENTINO, LUCHÈ, MASSIMO ALBERTI, FRANCESCO MEROLA, ROSARIO MIRAGGIO, GEOLIER, LELE BLADE, MV KILLA, SAMURAI JAY, ENZO DONG, VALE LAMBO, FRANCO RICCIARDI e IVAN GRANATINO.

Gigi D’Alessio, Uno Come Te – 30 anni insieme, la diretta su Rai1

Rai1 trasmette in diretta il concerto di Gigi D’Alessio a Napoli. Il primo appuntamento, quello del 17 giugno, sarà trasmesso integralmente sul primo canale Rai e in diretta streaming su RaiPlay dalle ore 21.25.

Gigi D’Alessio ha chiarito anche che nelle pause pubblicitarie televisive, lo spettacolo in Piazza del Plebiscito continuerà e verranno realizzate delle brevi dirette sui social per consentire anche al pubblico da casa di seguire minuto per minuto ciò che accade sul palco.

Scaletta Gigi D’Alessio su Rai1 il 17 giugno

Non Mollare Mai

Quanti Amori con Eros Ramazzotti

Un’Emozione Per Sempre con Eros Ramazzotti

Più Bella Cosa con Eros Ramazzotti

Omaggio a Carosone con Fiorello

Como Suena El Corazon con Fiorello

L’ammore con Fiorella Mannoia

Quello Che Le Donne Non Dicono con Fiorella Mannoia

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Gara con Amadeus – canzoni anni ’90

Non Dirgli Mai al Teatro San Carlo di Napoli

Gag con Vanessa Incontrada

No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato con Alessandra Amoroso

Quello Che Fa Male – LDA

Intervista di Gigi e Luca D’Alessio con Mara Venier

Alessandro Siani

Si Turnasse A Nascere con Alessandro Siani: omaggio Maradona

16 Marzo con Achille Lauro

Mon Amour con Achille Lauro

Stefano De Martino e Andrea Delogu

Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande

Francesco Merola

Come Me con Luchè

Napule – duetto virtuale con Lucio Dalla



