Dopo lo scorso Gran Premio dell’Azerbaijian, vinto da Max Verstappen su Red Bull e seguito sul podio dal team-mate Sergio Perez e da George Russell su Mercedes, il Mondiale di Formula 1 2022 è pronto a scendere di nuovo in pista per regalare emozioni e spettacolo con l’atteso Gran Premio del Canada, che si svolgerà sul circuito di Montréal dal 17 al 19 giugno. Andiamo subito a scoprire quali sono i dettagli del prossimo appuntamento stagionale e dove vedere la diretta TV e streaming della gara.

Partiamo con il profilo tecnico del tracciato cittadino semipermanente di Montréal, intitolato a Gilles Villeneuve, che sorge nel Parc Jean-Drapeau sull’Isola Notre-Dame, costruita in occasione delle Olimpiadi del 1976 nell’estuario del fiume San Lorenzo. Il circuito è stato inaugurato nel 1978 e si snoda in 14 curve totali per una lunghezza di 4,361 metri. La pista ospita tre categorie del Motorsport: Formula 1, NASCAR e Champ Car. Su questo tracciato il tempo record (di F1) è stato registrato in gara ed ottenuto da Valtteri Bottas su Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ nel 2019, fermando il cronometro su 1’13”078. Detto ciò, non ci resta che scoprire insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara. Il Gran Premio del Canada inizierà quest’oggi venerdì 17 giugno con le prove libere 1 alle ore 20.00, successivamente toccherà alle prove libere 2 alle ore 23.00, mentre sabato 18 giugno spazio alle prove libere 3 alle ore 18.00 ed alle qualifiche alle ore 22.00. La gara, invece, si terrà domenica sera 19 giugno alle ore 20.00.

Il Gran Premio di Montréal sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 20.00, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Invece, per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in differita le qualifiche, alle ore 23.30, e la gara, alle ore 21.30.

Continua a leggere su optimagazine.com