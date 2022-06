Oggi 17 giugno non funziona la fibra WindTre: come riportato da ‘downdetector.it’, la fibra FTTH pare fare i capricci, soprattutto nella zona di Milano, da almeno un paio d’ore. Il guasto pare essere sulla infrastruttura OpenFiber, con possibile risoluzione entro il 20 giugno 2022. In questi casi c’è poco da fare, se non di armarsi di tutta la pazienza di questo mondo ed attendere che i tecnici facciano del loro meglio per sistemare le cose in breve tempo.

Se anche voi avete notato che fibra WindTre non funziona, ormai da buone due ore, a Milano e limitrofi, sappiate che siete in buona compagnia e che il disservizio non dipende assolutamente dal vostro apparato. L’unica cosa che possiamo consigliarvi in questi casi è di contattare l’assistenza clienti (che immaginiamo sarà subissata di richieste) per far presente il problema, che, come già scritto sopra, pare già essere stato preso in carico dal reparto tecnico, pur facendo presumibilmente capo ad un guasto di OpenFiber.

A questo punto, vi conviene affidarvi ad un buon hotspot per continuare a lavorare, a studiare o a dedicarvi ad ogni altra attività che stavate intraprendendo prima che la fibra WindTre prendesse a non funzionare nella giornata di oggi 17 giugno. Purtroppo non è possibile aggiungere altro al momento, ma aspettare che la situazione rientri quanto prima. Tra l’altro, sembra essere stato segnalato negli ultimi minuti anche un guasto relativo alla linea mobile del gestore telefonico unico, che pare funzionare solo in 3G in alcune località (una cosa potrebbe non c’entrare con l’altra, ma ci è sembrato comunque giusto far presente la cosa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

