NCIS 19 non va in onda venerdì 17 giugno: la programmazione del procedurale di CBS va in pausa per un mese su Rai2, per poi riprendere in piena estate con gli ultimi episodi della stagione. Stesso discorso vale per NCIS: Hawaii, la prima stagione dello spin-off più recente del franchise, trasmesso in coppia con la serie originale e di ritorno a luglio con gli ultimi episodi di stagione.

NCIS 19 ha debuttato su Rai 2 lo scorso inverno e ha raggiunto quota 16 episodi il 10 giugno. Ora la programmazione si ferma per una breve pausa, prima di riprendere con gli episodi inediti, a partire dal 17°, in onda in prima tv il 15 luglio alle 21:20, seguito la stessa sera dall’episodio 18 di NCIS: Hawaii. La programmazione dovrebbe proseguire regolarmente con un episodio a settimana di entrambe le serie ogni venerdì in prima serata.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i ripartiranno, peraltro, con un appuntamento speciale, ovvero un crossover tra le due serie: gli agenti Torres e Knight, infatti, voleranno alle Hawai’i per lavorare su un caso col team di Jane Tennant. Ecco le trame degli episodi di NCIS 19 e NCIS: Hawaii attesi in prima visione assoluta per l’Italia su Rai2 il 15 luglio:

L’NCIS indaga sull’apparente suicidio di un ufficiale della Marina in pensione che era nel gruppo di Palmer e Knight. Inoltre, Torres riceve una chiamata dall’agente speciale dell’NCIS Jane Tennant che gli chiede di venire alle Hawaii per seguire una pista su un testimone di un caso su cui hanno lavorato insieme.

Gli agenti NCIS Nick Torres e Jessica Knight vanno alle Hawaii quando scoprono che un testimone chiave in uno dei loro vecchi casi si è presentato lì con prove cruciali.

Si presume che entrambe le serie termineranno entro agosto. NCIS 19 è composta da 21 episodi, mentre la prima stagione di NCIS: Hawaii ne conta 22: Entrambe dunque dovrebbero arrivare alla fine della programmazione, salvo ulteriori interruzioni, il 12 agosto.

