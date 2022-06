Lorella Cuccarini ad Amici 2022/2023: è (quasi) ufficiale. Potrebbe essere il suo il primo nome confermato per la nuova edizione del talent show. A parlare è la stessa dolcente del programma, nel corso della presentazione di Rapunzel – Il Musical, che la vede tra i protagonisti nella nuova stagione teatrale.

Amatissima dal pubblico, Lorella Cuccarini negli ultimi anni ha fatto parte del cast di docenti di Amici di Maria De Filippi dove ha dato prova delle sue qualità sia nel ballo che nel canto. Lorella si è infatti unita ai docenti del programma inizialmente per seguire gli allievi della disciplina della danza, salvo poi cambiare categoria e guidare i cantanti nella scorsa edizione.

Quale sarà la disciplina affidata a Lorella Cuccarini ad Amici 2022/2023? Non è noto, ciò che invece sembra essere certa è la sua presenza nel programma, ancora tra i docenti.

“E’ un’esperienza così bella che non voglio interromperla“, ha dichiarato, spiegando di essere felice di poter contribuire alla crescita artistica dei talenti di Amici, gli artisti del futuro. Quello che la colpisce maggiormente è la voglia dei ragazzi di dimostrare il proprio talento e di dimostrare che meritano una chance nel complicato mondo della musica e/o della danza.

Lei, che ha seguito entrambe le discipline, ha una visione globale dei variegati talenti dello show di Maria De Filippi e il prossimo anno pensa di conservare la cattedra dei canto.

“Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto“, ha ribadito. Ma l’ultima parola sarà quella di Maria che comporrà il cast dei docenti della prossima edizione della sua scuola di Canale 5.

Intanto, per Lorella Cuccarini all’orizzonte si prospetta una nuova avventura teatrale. Sarà in Rapunzel – Il Musical, in scena al Teatro Brancaccio di Roma e al Teatro Nazionale di Milano, tra gli altri.

