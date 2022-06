Android Auto, l’app per smartphone molto popolare di Google per l’interfaccia Android dei sistemi di infotainment delle auto, includerà presto alcune innovazioni e modifiche. Molte di queste saranno probabilmente implementato principalmente nella prossima estate per garantire il miglior periodo per viaggiare. Di solito, il colosso di Mountain View non fornisce una data fissa per i grandi cambiamenti, ma annuncia solo periodi di tempo approssimativi. Andiamo a vedere insieme quali sono le novità prossime a giungere a bordo della piattaforma.

Il restyling di Android Auto si chiama Coolwalk e, dopo una lunghissima attesa, verrà rilasciato la prossima estate. Era stato annunciato per diverso tempo e quest’anno finalmente è giunto l’annuncio ufficiale. Google, infatti, sta riprogettando l’app. Una nuova interfaccia dovrebbe reagire in modo più flessibile ai formati dello schermo che possono essere trovati nelle rispettive auto. Con questa funzione si potrà visualizzare sul display fino a tre applicazioni contemporaneamente ed il sistema sarà capace di adattarsi alle forme dello schermo quindi in modo verticale, orizzontale, rettangolare e quadrato. Google risponde alle esigenze dei propri utenti e introduce “Coolwalk”, dove il focus resta sull’app della mappa, ma è presente anche un rapido accesso al lettore multimediale e ai nuovi messaggi.

Insomma, Android Auto è progettata e migliorata costantemente per elargire suggerimenti intelligenti in futuro, che potranno includere risposte pronte ai messaggi in arrivo, la riproduzione della musica in base alle preferenze dell’utente, ma anche azioni come la condivisione con un amico dell’ora di arrivo prevista. Google Assistant probabilmente sarà di grande supporto in questo, diventando un reale computer di bordo ed un perfetto assistente di viaggio. Gli update che giungeranno a bordo della piattaforma prevedono anche l’addio al supporto per l’app per smartphone di Android Auto. Ad ogni modo, ciò significa che in futuro si potrà utilizzare il sistema di infotainment di Google solo direttamente sui display dell’auto. L’app, ottimizzata per gli schermi degli smartphone, viene sostituita dalla modalità di guida assistita, malgrado non fosse ben accetta da tutti gli utenti.

