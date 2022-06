Una serie spin-off del Trono di Spade incentrata su Jon Snow sarebbe in fase di sviluppo presso la HBO. La conferma arriva da Variety e The Hollywood Reporter.

Kit Harington è intenzionato a riprendere il ruolo del personaggio, presente fin dall’inizio dello show basato sui romanzi di George R.R. Martin. Stando ai primi dettagli, il progetto si svolgerebbe dopo gli eventi del finale de Il Trono di Spade, aprendo quindi la strada a un potenziale sequel.

Nell’ultima stagione, Jon Snow ha scoperto a pieno la sua vera identità, ovvero che potrebbe essere il legittimo erede al trono. La serie si è conclusa con il suo esilio da Westeros mentre cavalca nella foresta infestata con il suo lupo Ghost e un gruppo di Bruti per iniziare una nuova vita.

Variety riferisce che la potenziale serie spin-off del Trono di Spade su Jon Snow si svolgerà dopo l’ultima stagione ed è quindi possibile che personaggi familiari – come i suoi fratellastri Arya Stark (Maisie Williams) e Sansa Stark (Sophie Turner) – possano fare capolino, prima o poi, nel nuovo progetto televisivo.

HBO non molla la prese sul franchise, che per quasi dieci anni ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo, vincendo premi su premi. Seppur terminata nel 2019, Il Trono di Spade continua ad essere un titolo molto forte. Al momento il prossimo spin-off è il prequel sui Targaryen, intitolato House of the Dragon, ambientato 200 anni prima della serie originale, che debutterà il 21 agosto su HBO, e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic. Altri spin-off in produzione sono Tales of Dunk and Egg, 10.000 Ships, Flea Bottom e una serie animata.

Per il ruolo di Jon Snow, Kit Harington è stato nominato per due Emmy, come attore non protagonista e attore protagonista in una serie drammatica. Dopo la fine della serie nel 2019, l’attore ha dichiarato di aver avuto un crollo nervoso a causa delle intense ore di lavorazione sul set, tant’è che ha dovuto prendersi una pausa dalla recitazione. Lo abbiamo rivisto lo scorso anno nel cinecomic Marvel Eternals, ed è apparso in un episodio di Modern Love di Amazon.

Continua a leggere su optimagazine.com.