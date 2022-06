A Napoli è la notte di Gigi D’Alessio che festeggia i suoi primi 30 anni di carriera con tanti amici. Primo ospite sul palco: l’amico Eros Ramazzotti. Il primo duetto che li vede insieme è un pezzo di Gigi: Quanti Amori. Si prosegue con Un’Emozione Per Sempre e Più Bella Cosa, due canzoni di Ramazzotti scelte tra le già apprezzate dal pubblico.

“Mio fratello è napoletano. Sai che ero teso? Ero emozionato, tu di più ma anche io”, dice Eros Ramazzotti nel salutare Gigi D’Alessio che oggi festeggia 30 anni di musica.



“La tua presenza mi onora perché la tua davvero una carriera straordinaria, con Terra Promessa hai vinto Sanremo”, replica Gigi D’Alessio mentre l’intera Piazza del Plebiscito di Napoli intona quel brano indimenticabili e immancabile nelle nostre playlist, che ha cambiato la vita di Eros. Da quel momento in poi nulla è stato più lo stesso e Ramazzotti ha intrapreso il suo cammino fino a varcare i confini nazionali.

“Sei salito su un aereo nell’84 non è sceso più. Io invece nel ’92 ho preso un treno per arrivare a Sanremo e ci ho messo 8 anni”, aggiunge il padrone di casa mentre Eros saluta i figli che lo seguono a distanza. Si riferisce alla sua partecipazione al Festival con Non Dirgli Mai, uno di quei brani che si è imposto nella discografia italiana pur non avendo trionfato quell’anno.

Poi una battaglia a colpi di copertine tra i due amici e i rinnovati auguri di “buon compleanno” da parte di Eros Ramazzotti a Gigi D’Alessio prima di lasciare il palco. La scaletta prevede un omaggio a Renato Carosone con Fiorello.

Continua a leggere su optimagazine.com