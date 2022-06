Lo Xiaomi 13 non è proprio dietro l’angolo, eppure abbiamo già a disposizione alcune interessanti anticipazioni che lo riguardano da molto vicino. Nonostante in vendita ci siano ora solo gli Xiaomi 12 e 12 Pro e non la variante Ultra, si vocifera che la prossima generazione di top di gamma segnerà un punto di svolta notevole per quanto riguarda il display.

Seguendo quanto comunicato dall’informatore @DCS presente su Weibo, sappiamo che gli Xiaomi 13 dovrebbero essere dotati intanto di SoC mobile Snapdragon 8 di seconda generazione. Al fianco di questo punto di forza per il motore dello smartphone, una sensibile marcia in più dovrebbe essere garantita anche da uno schermo 2K con cornice ultrasottile. Il substrato utilizzato sarebbe il materiale luminescente Samsung E6. Rispetto alla versione precedente E5 in uso per lo Xiaomi 12, il tasso di luce blu e l’efficienza luminosa godranno di un netto miglioramento. Sempre in riferimento al pannello, si parla di una profondità di colore fino a 12 bit, in crescita rispetto a 10 bit. Ancora, il numero di colori supportati dal display passa da 1,07 miliardi a 4 miliardi. Più in generale sulle prossime ammiraglie, si potrebbe assistere ad una transizione del colore più fluida.

Al margine degli interessantissimi dettagli sullo schermo degli Xiaomi 13, non può mancare un punto sulla prossima data di uscita della serie. I dispositivi top di gamma dovrebbero essere presentati non prima della fine dell’anno, molto probabilmente proprio in dicembre. La successiva commercializzazione potrebbe seguire delle tempistiche più dilatate. Come nel caso degli Xiaomi 12, alcuni modelli potrebbero essere venduti prima e altri dopo ma in generale non si dovrebbe riuscire a portare nessuna variante a casa prima dell’inizio del 2023. Di certo, nel corso della seconda parte del 2022, ne sapremo di più.

