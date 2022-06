Gigi D’Alessio e Fiorella Mannoia a Napoli sono protagonisti sul palco di Piazza del Plebiscito per diversi momenti canori. La Mannoia fa il suo ingresso sul palco sulle note di una canzone di Gigioni napoletano: è L’Ammore.

“Fiorella si chiama Mannoia per puro caso ma per me dopo questa canzone si chiama Esposito. A proposito, se c’è il sindaco proporrei di darti la cittadinanza onoraria di Napoli”, le parole di Gigi D’Alessio nell’accoglierla sul palco e nel complimentarsi per il suo napoletano e la sua napoletaneità. Anche un appello al sindaco della città con il suggerimento di conferire alla Mannoia la cittadinanza onoraria.

La apprezzano molto anche sui social ma, fortunatamente per Fiorella, arriva anche il momento di un suo brano dopo una battaglia a colpi di canzoni. La Mannoia infatti sfida D’Alessio e gli sottopone una serie di tematiche importanti nella società contemporanea, sulle quali Gigi ha scritto almeno una canzone in passato.

Terminata la sfida, i due eseguono Quello Che Le Donne Non Dicono, il brano indimenticabile che Enrico Ruggeri scrisse per Fiorella, in omaggio a tutte le donne. Gigi D’Alessio si mette al pianoforte e duetta con la collega in un featuring emozionante che coinvolge l’intera Piazza del Plebiscito.

Testo Quello Che Le Donne Non Dicono

Compositori: Enrico Ruggeri / Luigi Schiavone – Testo di Quello che le donne non dicono © Universal Music Publishing Group, Warner Chappell Music, Inc

Ci fanno compagnia certe lettera d’amore

Parole che restano con noi

E non andiamo via

Ma nascondiamo del dolore

Che scivola, lo sentiremo poi

Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia

È una mancata verità che prima o poi succederà

Cambia il vento ma noi no

E se ci trasformiamo un po’

È per la voglia di piacere a chi c’è già o potrà arrivare a stare con noi

Siamo così

È difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche neanche quando

Ti diremo ancora un altro sìIn fretta vanno via della giornate senza fine

Silenzi, che familiarità

E lasciano una scia le frasi da bambine

Che tornano, ma chi le ascolterà

E dalle macchine per noi

I complimenti del playboy

Ma non li sentiamo più

Se c’è chi non ce li fa più

Cambia il vento ma noi no

E se ci confondiamo un po’

È per la voglia di capire chi non riesce più a parlare

Ancora con noi

Siamo così, dolcemente complicate

Sempre più emozionate, delicate

Ma potrai trovarci ancora qui

Nelle sere tempestose

Portaci delle rose

Nuove cose

E ti diremo ancora un altro sì

È difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche

Neanche quando ti diremo ancora un altro sì