Una delle sue canzoni più apprezzate, che ormai ha già compiuto 20 anni di età, non poteva che essere la protagonista indiscussa di un momento particolarmente emozionante, in scena con Gigi D’Alessio al Teatro San Carlo di Napoli. Stiamo parlando di Non Dirgli Mai, in una versione emozionante in diretta su Rai1 da una delle location storiche del capoluogo campano.

Gigi D’Alessio è in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli venerdì 17 giugno quando lascia il palco per recarsi nel vicino Teatro San Carlo ed esibirsi sulle note di Non Dirgli Mai mentre il pubblico in piazza viene intrattenuto da un super ospite d’eccezione che di conduzione ne sa, sicuramente: Amadeus. “Vai al San Carlo e digli che ti mando io, entri e canti”, la gag.

Uno dei omenti più emozionanti delle due serate celebrative per festeggiare i 30 anni di carriera: Gigi D’Alessio al Teatro San Carlo di Napoli prosegue il viaggio nel cuore della sua città Natale, “che lo ha sempre difeso”. Datata 2000, Non Dirgli Mai compie quest’anno 22 anni di vita. Era contenuta nell’album Quando La Vita Cambierà ed era stata presentata da Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo, in scena a febbraio con la conduzione di Fabio Fazio.

Non Dirgli Mai non vinse quell’anno ma è sicuramente lei una delle canzoni più apprezzate e ricordate di quell’edizione che vide al primo posto la Piccola Orchestra Avion Travel, seguita da Irene Grandi e Gianni Morandi. Per Gigi D’Alessio solo il decimo posto tra i Campioni ma un successo smisurato a riflettori spenti.

Testo Non Dirgli Mai di Gigi D’Alessio

Luigi D’Alessio / Vincenzo D’Agostino – Testo di Non dirgli mai © Universal Music Publishing Group

Il tuo maglione lungo sulle mani

Quel seno che non è cresciuto più

Le corse in bicicletta a primavera

Il vento profumava anche di te

Di questo tempo in due

Solo fotografie

E cosi lontani noi pensiamo ancora a noi

Ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli

Ma non è giusto pensarti

Stasera il tuo cuore ha già un battito nuovo

Parla male di me senza alcuna pietà

Anche se tutto questo so il male che fa

Si stasera t’avesse vasà

Non dirgli mai

Che siamo stati a letto per un giorno intero

E la paura di quel temporale come ci stringeva

Le nostri liti sui capelli e gli occhi immaginando un figlio

Tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il foglio

Non dirgli mai

Di come è stato bello quella notte al mare

Dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole

Di quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore

Quel falso allarme ci teneva uniti senza far l’amore

Non dirgli mai

Spegni il fuoco che brucia dentro te

E nascondi quegli occhi rossi se pensi a me

Ma se lui ti stringe le mani respira più forte dicendo che l’ami

La sua vita è più bella da quando ci sei

Gli fai male se un giorno parlando di noi

Hai una lacrima ancora per me

Non dirgli mai

Che il vostro non è amore è sesso senza cuore

Che ti fa male se ti vuol baciare lì vicino al mare

Che tu fingendo a volte gli sorridi ma trattieni il pianto

Se in quel momento per le vie del cuore ti sto camminando

Nemmeno io

Ti voglio dire amore come sto soffrendo

Di quante volte penso in piena notte e parlo singhiozzando

Mi faccio male quando i tuoi ricordi voglio cancellare

Chiuso nel cuore porterò sempre questo grande amore

Io t’amerò, minuto per minuto, tutta la mia vita

Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita

