Fabri Fibra e Grido fanno pace dopo tanti anni, e suggellano il ritiro delle armi con il singolo Sfiga, un brano in cui si fanno largo tra la scena contemporanea come soltanto due pesi massimi del rap degli ultimi 30 anni sanno fare.

“Le fazioni e gli sca**i abbattono il rap”, dice Grido, al secolo Luca Paolo Aleotti, fratello di J-Ax ed ex voce dei Gemelli DiVersi. Sfiga vuole infatti essere una lezione a tutti i rapper contemporanei per insegnare loro che il mondo del flow e delle barre non deve essere fatto soltanto di sfide o frecciatine.

Sfiga, infatti, è un brano in cui le voci dei due protagonisti si muovono su un beat deciso. Le parole scorrono fluide e mirate, perfettamente puntate sull’ascoltatore che diventa il bersaglio delle tante cose che Fabri Fibra e Grido non si sono detti in 12 anni.

Un featuring inaspettato, questo, che chiude un cerchio e dimostra che la musica è sempre uno strumento di pace che funziona molto di più di quando viene imbracciato per muovere una guerra. La guerra tra i due artisti, infatti, finisce qui. Ma com’era nato tutto?

Nel 2006 la scena italiana era ben diversa. Fabri Fibra dominava la scena con Tradimento, un disco in cui Fabrizio Tarducci ha voluto sparare a zero su tutto. In quel tempo dei Gemelli DiVersi si parlava costantemente: da 3 anni il brano Mary era ancora sulle bocche di tutti, e il rap era sempre più mainstream grazie alla strada spianata nel decennio precedente dagli Articolo 31.

In Tradimento era presente un brano Idee Stupide, in cui Fibra cantava: “La gente è convinta che il rap lo fai se fai il cattivo e se magari spu**ani qualcuno allora sei anche un figo, mi sta sul ca**o Grido, i Gemelli, il cugino duecento nomi a caso di gente che non sa persino che io rimo”.

Com’è di regola nel rap, al dissing bisogna rispondere e Grido con i Gemelli DiVersi replicarono nel brano Standing Ovation: “Tanto la vita si fuma chi è fatto di segatura, distingue chi sfonda mura da chi ha paura e l’incu*a, divide chi è che poi dura da chi usa un po’ alla rinfusa rime prese dagli USA”.

Fabri Fibra non rimase in silenzio agli MTV Day di Bologna si presentò sul palco con la maschera da pagliaccio e dissò nuovamente Grido con un riferimento al programma che conduceva in quel periodo, Pimp My Wheel: “Sono quindici anni che esci con i dischi, sorrido perché hai fatto più rime per un dissing e se tu speravi di copiare come rimo, faresti molto meglio a pimparmi il motorino“.

Oggi Fibra e Grido fanno pace definitivamente, esorcizzando tutte le cose che avrebbero voluto dirsi in 16 anni.

Continua a leggere su optimagazine.com

Vieni a fare un tiro e senti l’aria che tira

la gente in Italia spera fino a che spira

questi rapper tutti amici

quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga

Sai che quando

andavo a scuola da sbarbato

la gente nella classe

mi chiamava emarginato

come ca**o ti vesti,

fai musica da sfigato

pensa un po’ che adesso

il contesto si è ribaltato

e chiunque ha la bocca rappa,

anche la gente scarsa

ma ho la cresta bassa

sulla stessa traccia

Grido e Fabri Fibra

tipo una sberla in faccia

l’Italia condanna chi spaccia la ganja

e rilascia chi alla sesta grappa

con la testa in pappa

scende in piazza e ra-ta-ta-ta

eeny, meeny, miny, moe

giù le mani mo

come minimo ci rimani bro’

c’è un divario a partire dallo stile

tu c’hai il conto a sei zeri

ma ancora in lire

Vieni a fare un tiro

e senti l’aria che tira

la gente in Italia spera fino a che spira

questi rapper tutti amici

quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

Vieni a fare un tiro

e senti l’aria che tira

la gente in Italia spera fino a che spira

questi rapper tutti amici

quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga

Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga

cantavo dopo il 2000

frà ancora vado a 2000

ancora che sono in cima

la gente che grida

su sta traccia con Grido,

senti che mina

del tipo “frate ma perché non ci abbiamo pensato prima?!”

e non bruciamo sta palazzina

gonfia di cannabis attiva

rime a canna tu

smamma che pure tua mamma è in fila

ogni rima stringe una lama

tipo bambola assassina

sopra il beat con la Bic

sfondo teste come un cric

questa major Stephen King

vogliono soltanto hit

quando rimo sto in apnea

come se fossi in piscina

carico e sparo al primo

che si avvicina

Vieni a fare un tiro

e senti l’aria che tira

la gente in Italia spera fino a che spira

questi rapper tutti amici

quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga

Vieni a fare un tiro

e senti l’aria che tira

la gente in Italia spera fino a che spira

questi rapper tutti amici quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga

Ti dico ciò che non dice nessuno

tipo che le tartarughe

respirano dal cu*o

so che tu mi davi per morto oramai

pensa che sfiga che hai

sono più in forma che mai

spostati da Spotify.

Posti ma non sco*i mai

occhi rossi mille live

Eins, Zwei, Polizei,

arriviamo e sono guai

cresciuto a fare freestyle

quindi so che poi ci stai

scopo strumentali che mi dicono

non vieni mai

soldi soldi, corri corri, fuggi fuggi

tutti pezzi uguali

fanno tutti i furbi

sgasi sulla Benz

però non mi raggiungi

miri in testa mille punti

sempre in testa avevi dubbi?

Rappo e faccio a pezzi

sti fighetti, braso etti

tu sciroppo e poi rallenti

coi battibecchi

non batti i vecchi

bravo metti i grillz

perché sotto non hai i denti

Vieni a fare un tiro

e senti l’aria che tira

la gente in Italia

spera fino a che spira

questi rapper tutti amici

quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga

Vieni a fare un tiro

e senti l’aria che tira

la gente in Italia

spera fino a che spira

questi rapper tutti

amici quando sei in cima

ma prima

ti tolgo dal mio stereo

perché porti sfiga.