Per ragazzi che si apprestano ad affrontare gli esami di maturità 2022, dal 22 giugno, è fondamentale tenere alta la concentrazione e stimolare la memoria per avere un rendimento più alto.



Un’alimentazione attenta e bilanciata costituisce un ottimo alleato per il cervello. Scegliere i cibi giusti vuol dire anche allenare l’attività cerebrale. Per contro, esistono degli alimenti, come quelli ipercalorici e ricchi di grassi, che sono controproducenti.

Il progetto Educazione Nutrizionale Grana Padano, avvalendosi del lavoro di studiosi, scienziati, nutrizionisti e dietisti, ha redatto una guida alimentare per gli studenti, che, in questo periodo più che mai, potrebbe risultare molto utile.



Cosa bisogna mangiare per allenare il cervello?

Colazione: è un pasto fondamentale. Saltandola si rischierebbe di accelerare la sonnolenza. E il sonno è il principale antagonista della concentrazione. Non importa se dolce o salata, con pane e marmellata, latte, yogurt o cracker con formaggio, l’importante è mangiare qualcosa di primo mattino. Il pesce azzurro ha proprietà utilissime alla memoria. Gli Omega 3, e il DHA in particolare, sono acidi grassi fondamentali per il nostro sistema nervoso e aiutano a concentrarsi meglio e ad essere più efficienti nello studio. Anche la frutta secca contiene buone quantità di acidi grassi essenziali. E’ dunque ottima per uno spuntino pomeridiano. Mandorle, nocciole, pistacchi migliorano la funzionalità del cervello. Le noci, invece, contengono molto ferro, utile per trasportare ossigeno al cervello. Non è buona prassi consumare molti carboidrati raffinati, perché cibi come pasta, pane bianco e focacce inducono sonnolenza. Per questo motivo, i cereali integrali sono indicatissimi nella dieta dello studente, poiché forniscono un buon apporto energetico potenziando anche la memoria. Acqua, sali minerali e vitamine sono importantissimi nella dieta dello studente. Per questo motivo è bene mangiare molta frutta. I frutti rossi in particolare contengono molti antiossidanti che migliorano le performance cerebrali, riducendo il numero delle tossine nel sangue e quindi ne migliorano il flusso al cervello, con effetto benefico sul sistema nervoso. Le verdure in generale, ma soprattutto broccoli e cavoli, sono ottimi alleati degli studenti in vista degli esami. L’alta concentrazione di acido folico, oltre a migliorare la memoria, previene l’invecchiamento mentale incidendo favorevolmente sulle funzionalità del cervello. Il cioccolato, specialmente quello fondente, influenza positivamente l’umore, fornisce la giusta carica per affrontare giornate di studio particolarmente intense e agevola l’apprendimento. Le proteine e l’acido folico contenuto nei legumi sono imprescindibile per chi deve affrontare degli esami. Queste sostanze contenute in ceci, fagioli e lenticchie, infatti, stimolano