David Duchovny è aperto a tornare di nuovo in X-Files. L’attore ha interpretato il ruolo dell’agente dell’FBI Fox Mulder nel 1993, recitando al fianco di Gillian Anderson nel ruolo dell’agente Dana Scully, la sua partner scettica e pragmatica davanti a tutto ciò che concerne il paranormale. Insieme, i due hanno esplorato fenomeni paranormali, cospirazioni governative e ovviamente UFO. La serie tv è andata in onda per nove stagioni, concludendosi nel 2002.

Tuttavia, nel franchise di X-Files c’era ancora molta vita. Così dopo aver realizzato due film (uno nel 1998, l’altro nel 2008), il creatore della serie Chris Carter si è messo al lavoro per produrre un’altra stagione nel 2016, e successivamente un altro ciclo di episodi due anni più tardi. Al momento, l’undicesima stagione di X-Files è l’ultima.

In una recente intervista con Yahoo! Entertainment, David Duchovny ha rivelato di essere ancora aperto alla possibilità di tornare nel franchise:

Sono sempre pronto a qualcosa di più, chiaramente. Qualcuno mi ha inviato una clip di Joel McHale degli episodi del 2016 che abbiamo fatto, ed è una descrizione precisa di dove siamo sei anni dopo. Non credo che Chris Carter abbia abbastanza credito per essere un veggente. Penso che sia un po’ incasinato preoccuparsi del destino dei personaggi, quando ti rendi conto che Chris in qualche modo ha realizzato uno spettacolo nel 1993, di nuovo nel 2016, e questo ha previsto come sarebbe stato il 2022. Se volesse fare di più, lo ascolterei sicuramente.

Se X-Files tornerà, David Duchovny potrebbe non essere più affiancato dalla sua fedele partner. Infatti, Gillian Anderson ha dichiarato di non avere alcun interesse a tornare nel ruolo dell’Agente Scully, dicendo che non voleva essere legata a un personaggio per tutta la sua carriera. Eppure alla FOX sono stati molto chiari: non c’è alcun X-Files senza Mulder e Scully.

A meno che la Anderson non cambi idea in futuro, è bene ricordare come la serie sci-fi sia sopravvissuta per due stagioni senza Duchovny. Dall’ottava alla nona stagione, l’attore si era preso una pausa, apparendo solo in episodi sporadici.

