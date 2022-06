Purtroppo l’App PostePay ma anche l’app BancoPosta non funzionano in questo venerdì 17 giugno. Le difficoltà sono serie: manca del tutto l’accesso alle applicazioni ufficiali di Poste Italiane. Ai clienti capita dunque di incorrere in un errore specifico da WRP esterno. Cerchiamo dunque di capire di che cosa si tratta e se esiste una soluzione attuale alla vistosa anomalia.

L’app PostePay e l’app Bancoposta non funzionano dalle ore 13 circa di questa giornata. Le prime anomalie si sono presentate anche prima dell’ora indicata ma è a cavallo del momento del pranzo che gli errori si stanno moltiplicando, rendendo del tutto impossibile accedere ai profili di home banking, dunque a conti e saldi di carte prepagate. Il servizio Downdetector segnala centinaia di alert di problemi attuali.

In che modo, più precisamente, le app PostePay ma anche BancoPosta non funzionano? Gli utenti che tentano l’accesso, dopo aver inserito il loro codice segreto, visualizzano l’errore da WRP esterno, visibile nell’immagine di apertura articolo. Si tratta di un codice di malfunzionamento che denota proprio un blocco di accesso ai sistemi di Poste Italiane. Insomma, le difficoltà sono abbastanza serie e gravi e potrebbero anche non rientrare in brevissimo tempo. Per il momento, non ci sono feedback ufficiali che chiariscano la natura del down, non resta dunque da fare altro che sperare in un rapido ritorno alla normalità.

Aggiornamento 13:40 – Le segnalazioni di problemi continuano ad aumentare con entrambe le app di Poste Italiane. Nonostante i numerosi tentativi, continua a manifestarsi l’errore da WRP esterno già evidenziato. Da parte di Poste Italiane continuano a non esserci feedback concreti sul perché i due strumenti siano completamente fuori uso in questo venerdì di metà mese. Non ci sono differenze tra chi utilizza lo strumento da iPhone o da smartphone Android.

