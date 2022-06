Occorre fare molta attenzione al finto SMS CA-Italia in questo periodo. Si tratta di un messaggio che potrebbe arrivare al vostro numero da parte di un mittente che si spaccia per la banca Credit Agricole, con una tecnica che ricorda molto le truffe che abbiamo preso in esame sul nostro magazine con altri brand negli ultimi tempi. Come stanno le cose? Secondo alcuni post che si trovano sui social pare che i clienti stiano ricevendo comunicazioni in merito ad una pratica da sbloccare mediante un link specifico, tramite il quale dovrebbe avvenire il furto di dati sensibili.

Evitiamo a tutti costi il finto SMS CA-Italia in questi giorni: come si manifesta la truffa più recente

Probabilmente, il database della clientela è finito per qualche ragione nelle mani sbagliate, al punto da concretizzare il falso SMS Ca-Italia. La banca è consapevole che siano possibili minacce del genere, al punto da aver pubblicato sul proprio sito alcune indicazioni per utili per evitare di ritrovarsi in situazioni di questo tipo.

Traducendo una catena in francese, in cui si denuncia la truffa del finto SMS CA-Italia, si chiarisce che gli utenti solitamente vengono contattati telefonicamente, con il malintenzionato che si presenta come consulente di Credit Agricole. Conosce anche il nome del consulente della vittima, stando ad alcune testimonianze: “Come sospetto mi rassicura dicendo che non mi chiederà nessun numero. Qualcuno mi contatta per aggiornare il codice di sicurezza, mi dice il mio numero di conto. Il saldo esatto di tre dei nostri conti, inviandomi un nuovo codice di sicurezza. Sto pensando tre me e me che puzza davvero per fortuna. Se inserisci questo codice aggiunge un nuovo beneficiario e svuota tutti i tuoi conti. Pensiamo a tutti quelli che rimarranno intrappolati perché vi assicuro che è stata pensata davvero bene”.

Dunque, occhi aperti con il falso SMS CA-Italia in questi giorni.